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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Страшні вибухи, удари по будинках та маршрутці: Росія масовано атакувала обласний центр України

Росіяни завдали шість ударів авіабомбами по Запоріжжю та влучили дроном у маршрутку. Є загиблий та понад 10 поранених, серед яких дитина.

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Наслідки атаки по Запоріжжю

Наслідки атаки по Запоріжжю / © ТСН

Зранку росіяни FPV-дроном вдарили по маршрутці у середмісті Запоріжжя. Серед поранених — водій та двоє пасажирів, авто пошкоджено уламками.

Загалом кількість поранених за день у місті сягнула вже 12 людей, серед них — 14-річна дівчинка. Місто від ранку здригається від потужних вибухів: окупанти б'ють авіабомбами по житлових будинках. Є загиблий.

Від самого ранку на місцях ворожих атак працює кореспондентка ТСН Дарʼя Назарова.

Вирва у дворі, згорілі автівки та загиблий

Побиті фасади, розтрощені вікна та балкони, а у дворі — величезна вирва від російської авіабомби. Цей удар забрав життя одного чоловіка.

У дворі догоряють автівки. А в самих понівечених квартирах починається прибирання. Ніна Григорівна — мешканка першого поверху — показує наслідки ранкового удару.

«А це ліжко моєї онучки, добре, що вона не спала вдома, Бог допоміг! Бо на її голові було б стільки цеглин», — розповідає жінка.

Сама Ніна Григорівна дістала незначні поранення. Каже, все відбувалося швидко — не встигла злякатись, як повз пролетіло вікно.

«Я тільки почула бах і от такий як гул. І ногу мені трохи, але зачепило. Темно, телефоном світила: нічого собі, вся рама тут», — пригадує вона.

Порятунок у ванні та влучання у 5-й поверх

Понівечено й квартиру пані Альони. Жінка каже, що прокинулась від сповіщення про загрозу авіабомб.

«Сповіщення прочитала, що летять понад центром, одразу встала і пішла у ванну. Почала закривати двері, тому що знала, що скло полетить», — зазначає постраждала.

А далі — потужний вибух, дим та вогонь у дворі. Зізнається, що неабияк злякалася.

«Вибух такий сильний! Я от виходжу, а двері тут лежать, все лежить, я була у шоці. Спустилася на перший поверх, побачила, що ще автівки горять», — розповідає Альона.

На сусідній вулиці бомба влетіла у квартиру на 5-му поверсі — знесла кухню та кімнату. Мешканці дивом не постраждали. Пані Тетяна живе через стіну. Каже, цієї ночі з родиною була в гостях, це її і врятувало.

«Немає жодного вікна, і там балкона немає. Ми сюди приїжджаємо, виїжджаємо, але саме цю ніч тут не ночували. Кожний день і кожну ніч потерпаємо, це вже не перший приліт. Уже ж КАБи поруч падали», — показує залишки балкона Тетяна.

Наслідки атаки та робота служб

На місцях ворожих ударів працюють екстрені служби. Стають до роботи і комунальники. У дворах фахівці приймають заяви про пошкодження житла.

Загалом на світанку на Запоріжжя припало шість ударів авіабомб. Ранковими ударами пошкоджено багатоповерхівки, позашкільний заклад освіти та з десяток машин.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Удар по Івано-Франківську! Чистки в прокуратурі | ТСН 16:00 9 жовтня

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