Стартував Каннський кінофестиваль: зірки можуть зняти маску лише для фото

На фестивалі очікують українського режисера Сергія Лозницю - його міжнародна преса перераховує серед зірок кінофестивалю.

У французькому Канні після дворічної перерви відкривається міжнародний кінофестиваль. Все в місті просякнуте атмосферою свята, завершуються останні приготування. Зірки вийдуть на червону доріжку вже менш, ніж за годину. Втім, маски зможуть зняти лише для фото. Адже організатори вжили безпрецентних протиковідних заходів.

Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.

Нарешті на радість кіноманам після дворічної перерви у Каннах відкрився кінофестиваль. І на радість туристам фестиваль проводять не, як завжди, у травні, а посеред літа, тож цим користуються ті, хто приїхав на відпочинок - і на море поплавати, і зірок подивитися. У травні фестиваль скасували через те, що у країні був локдаун, а зараз всі обмеження зняті і навить маска на вулиці вже не обовязкова.

Однак, не все так сонячно і радісно для учасників кінофестивалю: по-перше, багато людей не змогли в'їхати до Франції через обмеження на поїздки і закриті кордони. Наприклад, Індія, де зараз вирує штамм коронавірусу Дельта, практично не представлена на кінофорумі. По-друге, щоб потрапити до кінозали і подивитися фільм, треба надати негативний ПЦР-тест, дійсний 2 доби. Тобто протягом майже двох тижнів фестивалю учасники робитимуть тест кожні 2 дні. Виключення лише для тих, у кого дійсний європейський паспорт вакцинації.

Родзинка цього фестивалю - кінозірки у масках. На червону доріжку треба обовязково вдягати маску і знімати її можна лише на кілька хвилин для фотосесії. Цього вечора на червоній доріжці чекають Маріон Котійяр, яка знялася у стрічці Анетт, ця стрічка-мюзикл відкриває кінофестиваль і входить до конкурсної програми.

Із очікуваних стрічок у конкурсній програмі новий фільм французького режисера Франсуа Озона "Tout s'est bien passé", що у перекладі "Все минулося добре", із Софі Марсо у головній ролі. Стрічка базована на реальних подіях і розповідає про проблеми евтаназії.

Також на кінофорумі очікують Мета Деймона, Джоді Фостер, Ізабель Юппер і українського режисера Сергія Лозницю - його міжнародна преса перераховує серед зірок кінфестивалю. Він представлятиме свою документальну стрічку про Бабин Яр і його роботу без перебільшення з нетерпінням очікують на кінофорумі. Директор кінофестивалю зарезервував місце для фільма Лозниці у секції спеціального показу навіть не переглядаючи сам фільм, бо ще кілька днів тому Лозниця закінчував монтаж у Празі.

Новини світу: зірки на канському кінофестивалі зможуть зняти маску лише для фото

Нагадаємо, 5 липня стартував Atlas Weekend, який триватиме до 11 липня. У безкоштовні дні співають гурт MOZGI, співачка NK, Alekseev, Друга Ріка та багато інших.

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