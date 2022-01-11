Стати патрульним поліцейським в Україні: що для цього потрібно, які є умови та рівень зарплати

Аби стати патрульним поліцейським потрібно зібрати необхідні документи, пройти етапи вступу і піврічне оплачуване навчання.
В Україні триває набір до лав патрульної поліції. За 5 років служити в патрульній поліції зголосилися 19 тисяч людей. Подати заяву на службу можна щодня, навіть зараз, кажуть у департаменті.
ТСН.ua розповідає детально про вимоги до кандидатів, етапи вступу та умови роботи.
Вимоги
Для кандидатів є низка вимог:
- бути громадянином України;
- бути повнолітнім;
- вільно володіти українською мовою;
- мати повну загальну середню освіту;
- мати посвідчення водія категорії В (або готовність отримати його самостійно до початку навчання);
- не мати судимостей;
- бути сильним і витривалим (нормативи можна переглянути тут);
- бути фізично здоровим (перелік обмежень тут).
У департаменті патрульної поліції зазначають, що шукають тих, хто хоче жити й працювати в Україні. Тих, хто хоче захищати права й оберігати життя.
Етапи вступу
Для вступу до лав патрульних необхідно зібрати документи, це - перший етап:
Крок 1: подати заяву. Це займе 8–10 хвилин.
Знадобиться:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (колишнiй IПН).
Усі дані збережуться в особистому кабінеті.
Крок 2: Потрібно дочекатися дзвінка та отримай електронний лист-підтвердження.
Після подання заяви, зателефонує співробітник кадрового відділу. Також на електронну пошту заявнику надійде лист-підтвердження. У ньому напишуть про наступні кроки, зокрема про терміни та порядок подання документів.
Після цього необхідно буде зібрати такі документи:
- паспорт громадянина України та РНОКПП (ІПН) (оригінал і копія всіх заповнених сторінок);
- документ про освіту (оригінал і копія атестату/свідоцтва про повну загальну середню освіту + додаток. Якщо є, то оригінал диплому про вищу освіту + додаток);
- трудова книжка (за наявності). Оригінал + копії заповнених сторінок, якщо такі є;
- військовий квиток (оригінал і копія або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців), або копія свідоцтва про приписку до призовної дільниці (для призовників);
- 1 фотографія (9х12 см, анфас);
- особова картка визначеного зразка;
- автобіографія (написана від руки);
- заповнена електронна декларація (друкувати її не потрібно. Необхідно заповни до співбесіди).
Після цього потрібно зібрані документи подати до територіального розділу.
Другим етапом є відбір:
- проходження тестування на загальні навички та знання законодавства;
- медичне обстеження (перелік домументів для медичного обстеження є тут);
- демонстрація рівня фізичної підготовки;
- співбесіда (триватиме близько 15 хвилин).
Третій етап - навчання:
Навчання триватиме 6 місяців, з графіком 5 днів на тиждень. Зарплата під час навчання становитиме 7 тисяч гривень.
Умови роботи
- Зарплата від 11,200+ грн/міс. Дізнатись зарплату в своєму місті можна за посиланням тут;
- безкоштовне медичне обслуговування у закладах МВС для патрульних та їх рідних;
- робочий графік передбачає 4 вихідні дні;
- компенсація за оренду житла або фiнансовий лізинг.
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