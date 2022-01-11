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Стати патрульним поліцейським в Україні: що для цього потрібно, які є умови та рівень зарплати

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Стати патрульним поліцейським в Україні: що для цього потрібно, які є умови та рівень зарплати

фото / Патрульної поліції України

Аби стати патрульним поліцейським потрібно зібрати необхідні документи, пройти етапи вступу і піврічне оплачуване навчання.

В Україні триває набір до лав патрульної поліції. За 5 років служити в патрульній поліції зголосилися 19 тисяч людей. Подати заяву на службу можна щодня, навіть зараз, кажуть у департаменті.

ТСН.ua розповідає детально про вимоги до кандидатів, етапи вступу та умови роботи.

Вимоги

Для кандидатів є низка вимог:

  • бути громадянином України;
  • бути повнолітнім;
  • вільно володіти українською мовою;
  • мати повну загальну середню освіту;
  • мати посвідчення водія категорії В (або готовність отримати його самостійно до початку навчання);
  • не мати судимостей;
  • бути сильним і витривалим (нормативи можна переглянути тут);
  • бути фізично здоровим (перелік обмежень тут).

У департаменті патрульної поліції зазначають, що шукають тих, хто хоче жити й працювати в Україні. Тих, хто хоче захищати права й оберігати життя.

Етапи вступу

Для вступу до лав патрульних необхідно зібрати документи, це - перший етап:

Крок 1: подати заяву. Це займе 8–10 хвилин.

Знадобиться:

  • паспорт громадянина України; 
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (колишнiй IПН).

Усі дані збережуться в особистому кабінеті.

Крок 2:  Потрібно дочекатися дзвінка та отримай електронний лист-підтвердження.

Після подання заяви, зателефонує співробітник кадрового відділу. Також на електронну пошту заявнику надійде лист-підтвердження. У ньому напишуть про наступні кроки, зокрема про терміни та порядок подання документів.

Після цього необхідно буде зібрати такі документи:

  • паспорт громадянина України та РНОКПП (ІПН) (оригінал і копія всіх заповнених сторінок);
  • документ про освіту (оригінал і копія атестату/свідоцтва про повну загальну середню освіту + додаток. Якщо є, то оригінал диплому про вищу освіту + додаток);
  • трудова книжка (за наявності). Оригінал + копії заповнених сторінок, якщо такі є;
  • військовий квиток (оригінал і копія або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців), або копія свідоцтва про приписку до призовної дільниці (для призовників);
  • 1 фотографія (9х12 см, анфас);
  • особова картка визначеного зразка;
  • автобіографія (написана від руки);
  • заповнена електронна декларація (друкувати її не потрібно. Необхідно заповни до співбесіди).

Після цього потрібно зібрані документи подати до територіального розділу.

Другим етапом є відбір:

  • проходження тестування на загальні навички та знання законодавства;
  • медичне обстеження (перелік домументів для медичного обстеження є тут);
  • демонстрація рівня фізичної підготовки;
  • співбесіда (триватиме близько 15 хвилин).

Третій етап - навчання:

Навчання триватиме 6 місяців, з графіком 5 днів на тиждень. Зарплата під час навчання становитиме 7 тисяч гривень.

© УНІАН
УНІАН

Умови роботи

  • Зарплата від 11,200+ грн/міс. Дізнатись зарплату в своєму місті можна за посиланням тут;
  • безкоштовне медичне обслуговування у закладах МВС для патрульних та їх рідних;
  • робочий графік передбачає 4 вихідні дні;
  • компенсація за оренду житла або фiнансовий лізинг.

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