Стати патрульним поліцейським в Україні: що для цього потрібно, які є умови та рівень зарплати

Стати патрульним поліцейським в Україні: що для цього потрібно, які є умови та рівень зарплати

Аби стати патрульним поліцейським потрібно зібрати необхідні документи, пройти етапи вступу і піврічне оплачуване навчання.

В Україні триває набір до лав патрульної поліції. За 5 років служити в патрульній поліції зголосилися 19 тисяч людей. Подати заяву на службу можна щодня, навіть зараз, кажуть у департаменті.

ТСН.ua розповідає детально про вимоги до кандидатів, етапи вступу та умови роботи.

Вимоги

Для кандидатів є низка вимог:

бути громадянином України;

бути повнолітнім;

вільно володіти українською мовою;

мати повну загальну середню освіту;

мати посвідчення водія категорії В (або готовність отримати його самостійно до початку навчання);

не мати судимостей;

бути сильним і витривалим (нормативи можна переглянути тут);

бути фізично здоровим (перелік обмежень тут).

У департаменті патрульної поліції зазначають, що шукають тих, хто хоче жити й працювати в Україні. Тих, хто хоче захищати права й оберігати життя.

Етапи вступу

Для вступу до лав патрульних необхідно зібрати документи, це - перший етап:

Крок 1: подати заяву. Це займе 8–10 хвилин.

Знадобиться:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (колишнiй IПН).

Усі дані збережуться в особистому кабінеті.

Крок 2: Потрібно дочекатися дзвінка та отримай електронний лист-підтвердження.

Після подання заяви, зателефонує співробітник кадрового відділу. Також на електронну пошту заявнику надійде лист-підтвердження. У ньому напишуть про наступні кроки, зокрема про терміни та порядок подання документів.

Після цього необхідно буде зібрати такі документи:

паспорт громадянина України та РНОКПП (ІПН) (оригінал і копія всіх заповнених сторінок);

документ про освіту (оригінал і копія атестату/свідоцтва про повну загальну середню освіту + додаток. Якщо є, то оригінал диплому про вищу освіту + додаток);

трудова книжка (за наявності). Оригінал + копії заповнених сторінок, якщо такі є;

військовий квиток (оригінал і копія або посвідчення особи військовослужбовця (для військовозобов’язаних або військовослужбовців), або копія свідоцтва про приписку до призовної дільниці (для призовників);

1 фотографія (9х12 см, анфас);

особова картка визначеного зразка;

автобіографія (написана від руки);

заповнена електронна декларація (друкувати її не потрібно. Необхідно заповни до співбесіди).

Після цього потрібно зібрані документи подати до територіального розділу.

Другим етапом є відбір:

проходження тестування на загальні навички та знання законодавства;

медичне обстеження (перелік домументів для медичного обстеження є тут );

); демонстрація рівня фізичної підготовки;

співбесіда (триватиме близько 15 хвилин).

Третій етап - навчання:

Навчання триватиме 6 місяців, з графіком 5 днів на тиждень. Зарплата під час навчання становитиме 7 тисяч гривень.

УНІАН

Умови роботи

Зарплата від 11,200+ грн/міс. Дізнатись зарплату в своєму місті можна за посиланням тут ;

; безкоштовне медичне обслуговування у закладах МВС для патрульних та їх рідних;

робочий графік передбачає 4 вихідні дні;

компенсація за оренду житла або фiнансовий лізинг.

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