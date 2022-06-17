Статус кандидата в ЄС в Україні можуть забрати наприкінці року у разі невиконання 7 пунктів вимог

Статус кандидата в ЄС в Україні можуть забрати наприкінці року у разі невиконання 7 пунктів вимог

Україна заслуговує на статус кандидата у члени Євросоюзу - історичне рішення сьогодні оголосила Єврокомісія, що аналізувала, наскільки готова Україна до кандидатства, й, зрештою, схвалила його на користь Києва.

Дійсно історичний день сьогодні для України, оскільки вона отримала значно більше, ніж могла розраховувати до 24 лютого - дати, яка, по суті, розділила життя всієї країни на «до» й «після», зазначає кореспондентка «Радіо Свобода» Зоряна Степаненко для ТСН.

Якщо раніше високопосадовці з ЄС обмежувалися політичними висловлюваннями, що Україна належить до європейської родини, то сьогодні, знову повторивши це кілька разів, пішли значно далі: офіційно визнали і європейську перспективу України, і рекомендують надати їй статус кандидата у члени Євросоюзу.

Українці зараз проливають кров не лише задля майбутнього своєї країни, а і Європи і її цінностей - тут розуміють це. І знають, що українці готові помирати за європейську перспективу. Тож хочуть, аби вони жили - разом з Європою об’єднані європейською мрією, - заявила президентка Єврокомісії. Водночас зауважують, що своє рішення ухвалили не через війну, бо журналісти окремо поточнювали саме цей аспект. А тому, що Україна вже пройшла чималий шлях у становленні демократичних інститутів, просунулася вперед із економічними реформами, окремо й розлого - хвалили заслуги в галузі діджиталізації. Тож, проаналізувавши всі досягнення, рішення - схвалили відповідне.

«У нас меседж чіткий: Так! Україна заслуговує на європейську перспективу. Так! Україну маємо вітати в статусі кандидата. Це щоби всі розуміли: вона вже зробила чималий пласт роботи. Однак важлива робота ще має бути зроблена. Далі все - в руках України. Їй вирішувати, як краще формувати її майбутнє», - заявила Урсула фон дер Ляєн.

До останнього лишалося інтригою, чи рекомендуватиме Єврокомісія надати статус кандидата Україні в чистому вигляді, чи Україна матиме виконати певні умови, перш ніж його отримати. Компромісним висновок став той, який ми почули, але умови, на яких, зокрема, наполягали Нідерланди й Данія, - таки висувають на етапі наступному. Сім пунктів має виконати Україна, інакше - не почнуться переговори про вступ. Там реформи у судовій галузі, боротьба з корупцією, антиолігархічне законодавство, ухвалення законів про захист нацменшин - джерела «Радіо Свобода» у дипломатичних колах ЄС кажуть, що на пункті про нацменшини наполіг єврокомісар із Угорщини.

«Україна, Молдова й Грузія хочуть приєднатися до ЄС. Вони підкреслили це чітко й гучно. Членство в Євросоюзі, вважають, забезпечить їм мир, стабільність і процвітання у довгостроковій перспективі. Сьогодні день, коли свою пропозицію робимо ми - далі рішення за лідерами», - зазначає єврокомісар із політики сусідства та розширення Олівер Варгелий.

Менш ніж за тиждень свою волю оголосять лідери, яким і закріплювати за Україною офіційно статус кандидата. Підтримкою керівників провідних країн світу вона вже заручилася. У Данії, яка вагалася, сьогодні заявил, що чітко слідуватимуть висновку Єврокомісії, а там сказали Україні «так». Зелене світло дають і Молдові, їй теж рекомендують надати статус кандидата. А от Грузії відмовили - останні події, кажуть, підривають її прогрес у розвитку демократії.

Як Україна виконуватиме умови, на яких їй дадуть статус кандидата - уважно моніторитиме Єврокомісія. Відзвітує - наприкінці 2022, тобто дедлайн такий і якщо прогресу не буде, то статус можуть і забрати.

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