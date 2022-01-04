Став популярним у поліції й у військоматі: парубок, який салютував на Новий рік з "автоматом", піде до армії

Став популярним у поліції й у військоматі: парубок, який салютував на Новий рік з "автоматом", піде до армії

Молодик захотів стати відомим і переполохав увесь район.

Парубок на Рівненщині виклав у мережу відео, як він стріляє з "автомата" посеред села. Користувачів це неабияк налякало. Відео побачили і в поліції. Кілька машин поліції рушили до "стрільця". Виявилося, автомат був дерев'яним, а хлопець просто хотів здобути популярність. І таки свого добився – його помітили.

Про те, де саме - 4 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Керівництво районної поліції розповідає, що люди в селі вели себе схвильовано, ніхто не міг зрозуміти що коїться. Копи також побачили відео.

За словами правоохоронців на кадрах постріли були як зі справжньої зброї, тому в поліції зразу реагували. Рушили одразу кількома машинами до так званого стрільця. Коли 20-річний Максим на порозі побачив зо десяток поліцейських одразу все розповів.

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Хлопець злякався і сказав, що це буде урок для нього на все життя. Зброя виявилася дерев'яна. Змайстрував Максим її сам. Попросив товариша зняти його з автоматом на відео і імітував постріли. Звук підмонтував на комп'ютері.

Та все ж лихо-режисера запросили до відділка. Парубок взявся запевняти копів, що таки не має справжньої зброї.

Для чого взагалі так жартував у соцмережах поліції пояснив - захотів набути популярності.

І Максим таки став популярним. І не лише у поліції, а ще й у військоматі, де також побачили відео. Виявилося, парубок у розшуку – ухиляється від строкової служби. Кажуть, його таланти в армії знадобляться.

Хлопець із дерев'яним автоматом переполохав увесь район | Новини України

Хлопець вміє і монтувати, і майструвати, кажуть у військоматі. А тримати зброю і користуватися нею навчать.

Нагадаємо, у Бразилії вранці на Різдво 25 грудня внаслідок стрілянини в місті Форталеза загинули п'ятеро людей, а ще шестеро постраждали.

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