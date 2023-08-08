Став "посібником" для НАТО: історія бойового медика Коноплі, який витягав бійців з того світу

Роботу Петра Коноплі ретельно вивчають за кордоном і захоплюються його навикам і хоробрості.

Відеоролик одеського бойового медика, де він виносить з під обстрілів двох важкопоранених побратимів, став навчальним матеріалом для медиків НАТО. Петро Конопля, рятуючи життя хлопцям, сам отримав поранення, але стікати кров’ю на полі бою їх не залишив. Тепер його роботу ретельно вивчають за кордоном, а врятовані військові повертаються до повноцінного життя.

Про це йдеться в ТСН.

Того дня бойовий медик Петро Конопля із побратимами йшов до російських позицій під щільним вогнем, аби евакуювати поранених. Бійців накрив ворожий міномет – одному розірвало щелепу. Іншому перебило кінцівки. Хлопець стікав кров’ю і благав припинити його страждання.

Медик діставав турнікети і по черзі зупиняв кров на посічених руках та ногах. Хлопець постійно втрачав свідомість, але, згадує Петро, він твердо вирішив – в цей день нікому не дасть померти. І дотримався цієї обіцянки навіть попри те, що за кілька хвилин і сам отримав поранення у ногу.

До повномасштабної війни Петро був актором. 25 лютого мав грати на сцені, але замість цього подався до військкомату. Він швидко опанував бойову медицину і почав рятувати життя. Кожен вихід на позиції фільмував камерою на шоломі, аби потім аналізувати свою роботу.

Один із роликів розмістив згодом у соцмережах, аби розшукати хлопців, яким зберіг життя. Так знайшов Артема, якому київські лікарі зашили рани і заново вчили рухатися.

Після того як Петра виписали з клініки, хлопці зустрілися у столиці і відтоді постійно на зв'язку.

Тримають звязок і з іншим бійцем, якого того дня врятував Петро. Він у Польщі, де йому відновлюють обличчя. А відео, яке Петро виклав до Мережі, побачили у НАТО і тепер на ньому тренують своїх медиків.

"Мені казали, що вони (бойові медики НАТО. – Ред.) навіть під час навчання моделюють цю ситуацію, надягають прямо навушники щоб там було чути постріли усі оці, вибухи і якось реагували на це все", – каже Петро Конопля.

У Петра попереду – медична комісія, бо після трьох поранень має осколки в нозі ,які не ризикують витягати. Попри це хлопець мріє повернутися до побратимів які вважають його своїм непереможним талісманом.

"Є дуже багато хлопців які завдяки мені продовжують жити, і мені здається, що сам Господь мене послав на цю війну просто, щоб деякі хлопці вижили", – розмірковує медик.

Тому навіть якщо лікарі не дозволять йому більше служити, Петро збирається повернутися у підрозділ, аби передати іншим свій медичний досвід і так продовжувати рятувати життя.