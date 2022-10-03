Став символом горя: як зараз живе пес Крим, який через російську ракету втратив родину

Пес Крим, який через російську ракету, втратив свою родину, зараз проходить лікування у ветеринарній клініці.
Люди із усього світу звертаються до міської ради Дніпра, щоб прихистити згорьованого собаку.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Пес Крим став символом горя українців. Російська ракета вбила майже всю його родину - двох дітей, їхню матір та бабусю. Собака після обстрілів сидів і плакав на уламках будинку та не розумів, що відбувається.
Одними із перших собаку знайшли сусіди. Сусід загиблих Сергій Петров розповідає, що коли рятувальники прибули на місце вибуху, то побачили вирву, а на руїнах - собаку Крима. Тварину покійні привезли з Криму 12 років тому ще цуценям.
Згорьованого собаку рятувальники передали ветеринарам. Він був у дуже тяжкому стані.
"У нього серцева недостатність і через поважний вік лікування має бути дуже обережним. Також під час огляду в нього виявили пухлину. Контузія потрохи минає. Він не дуже добре, але їсть", - каже керівниця відділу реєстрації тварин КП "Зооконтроль" Ірина Пономаренко.
У міській раді Дніпра кажуть, що охочих забрати пса до себе багато і не лише в Україні. До посадовців звернулись громадяни Бельгії, Німеччини, Великої Британії, Ізраїлю.
У світі пес Крим став відомий завдяки ілюстрації Антона Хозяйкіна. Саме він створив малюнок, на якому пес плаче над вирвою, а довкола душі його загиблих господарів.
"Коли побачив цю новину, мені здалось, що цей песик - відображення всієї нашої країни, яка через біль та горе сидить та дивиться на одну точку в стіні зі сльозами на очах. Просто біль", - каже Антон Хозяйкін.
У Дніпрі до місця загибелі родини приносять квіти та іграшки. Є там й ілюстрація з Кримом, яка стала символом горя українців.
Нагадаємо, у Дніпрі російська ракета вбила чотирьох людей. Окупанти обстріляли приватний сектор Дніпра. На місці трагедії загинула вся родина - бабуся, жінка та двоє дітей.
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