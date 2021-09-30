Став телемагнатом, але нічого не знає про телебачення: Шуфрича "потролили" у прямому ефірі через заяву про Усика

Володимир Петров зауважив, що Шуфрич нічого не розуміється на телебаченні, хоч і купив частину одного із телеканалів.
Нардеп від ОПЖЗ Нестор Шуфрич обурився, що бій Олександра Усика не показали на суспільному телебаченні за кошт українських платників податків. Він заявив, що це б "об'єднало Україну". Політтехнолог Володимир Петров через це пожартував із нардепа.
Про це 30 вересня йшлось у ток-шоу "Право на владу" на "1+1".
Нестор Шуфрич: "У нас була унікальна ситуація об'єднати у радості всю країну. Перемога Усика об'єднала б усіх, неважливо, на якій мові ці люди говорять".
Володимир Петров: "Я просто розумію, що ви недавно стали телемагнатом і не зовсім розумієтеся на телебаченні. У мене питання: а хто б відповідав, якщо б він програв?"
Нестор Шуфрич: "Ви знаєте, поразка іноді ще сильні об'єднує, ніж радість перемоги".
Володимир Петров: "Кому, як не вам, це знати".
Нестор Шуфрич: "Я спортсмен. Співпереживання за чесну поразку об'єднує не менше, ніж радість перемоги".
Нагадаємо, Мосейчук у прямому ефірі гаряче подискутувала з Шуфричем.