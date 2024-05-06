Став відомим у місті художником: у Кропивницькому школяр відкрив персональну виставку

Мама рано помітила, що її особливий син має пристрасть до олівців та фарб.

У Кропивницькому відкрилася перша персональна виставка робіт 10-класника Тараса Черепенка. Фахівці кажуть - успіх цього хлопця - це результат його спільних зусиль із батьками, педагогами та психологами.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Шворак.

Тарас Черепенко був першим інклюзивним учнем на Кіровоградщині. Він хоча мав розлад аутичного спектра, став відомим у місті художником

Шлях до цієї події був важким. Запровадження інклюзивної освіти у Кропивницькому викликало спротив - батьки інших дітей навіть влаштовували акції протесту. Тарас потрапив у звичайну школу із другої спроби - зате одразу в другий клас, розповідає мама.

Тарас Черепенко

"В нього було направлення номер один в області на навчання з інклюзією і зараз він навчається в 10 класі і вже з десятого класу навчається без помічника вчителя", - каже мама художника Ольга Топор.

Найважче було навчити дитину вчитися - розповідає психолог.

"Тарас говорити почав тільки в 4 роки, до цього жодну хвилину його уваги зловити не можливо було. Тобто ми пройшли довгий і тернистий шлях і ми сьогодні просто щасливі від отриманого результату", - каже керівниця інклюзивного ресурсного центру Олена Дорошенко.

Мама рано помітила, що її особливий син має пристрасть до олівців та фарб. Свою першу картину хлопчик намалював в 11 місяців. Згодом почав займатися із педагогом.

Хлопець малює у різних стилях, але особливо захоплюють його карикатури. Нині Тарас готується до вступу у виш - мріє бути мультиплікатором.

Роботи школяра

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Нагадаємо, у Софії Київській відкрилась масштабна міжнародна фотовиставка.

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