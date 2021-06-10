"Ставимо максимально амбіційні плани": у МОЗ розповіли, як відбувається відкриття Центрів вакцинації і скільки вже запустили

Наразі у Центрах вакцинації українців щеплюють CoronaVac.

В Україні задля збільшення кількості вакцинованих від коронавірусу запустили на вихідних великі Центри імунізації, котрі функціонують вже два тижні. До кінця літа МОЗ має намір вакцинувати 5 мільйонів українців.

Про це розповів головний Державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі "Сніданку з 1+1".

Також читайте У Львові запрацюють ще два центри вакцинації: де можна отримати щеплення

Кузін уточнив, що цими вихідними працюватимуть близько 30 таких Центрів в Україні. Їхній запуск він назвав "доброю практикою".

Читайте також: Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 10 червня

"Ми фокусуємося на тому, щоб до кінця літа вакцинувати 5 мільйонів людей, про що заявив міністр охорони здоров'я. Наступні раунди будуть відкореговані залежно від постачання вакцини. Зараз ставимо максимально амбіційні плани", - сказав він.

Кузін пояснив, що Центри масової вакцинації відкривають, якщо є згода чи ініціатива місцевої влади. За його словами, у такому разі МОЗ допомагає відкрити його нормативно, документально, проводить навчання.

Також читайте У Києві відкрили запис на масову вакцинацію до МВЦ через сервіс Helsi

"Тобто зробить все можливо, щоб Центр працював максимально ефективно. Якщо спочатку було три-чотири великих міста, то зараз - це вже 30-40. Якщо на першому етапі запуску Центрів ми мали черги, то зараз врегулювали це питання і записатися можна на зручний час", - зауважив Кузін.

Утім, якщо у місті такого Центру ще немає і не виходить записатися через "Дію", то можна стати в чергу через свого сімейного лікаря. Тоді щеплення пацієнт отримає в рутинному порядку через кабінети щеплення. Також можна записатися і через гарячу лінію МОЗ.

"У масових Центрах вакцинують CoronaVac. Потім ми зможемо в центрах провести ревакцинацію, тобто людина зможе отримати другу дозу препарату. Згодом будуть у масових центрах доступні інші вакцини AstraZeneca і Pfizer", - підсумував головний санлікар.

Нагадаємо, станом на 10 червня 2021 року в Україні від коронавірусу вже щеплено 1 545 019 осіб.

Як повідомлялося, в Україні на вихідних, 12-13 червня, понад 30 центрів масової вакцинації будуть працювати у 13 містах та Києві.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, чи підтримує подовження карантинних обмежень

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання