"Ставиш собі запитання, а чому ти": танкісти, які воюють від 2022 року, розповіли, кого бракує в армії

Воїни нищать ворога, а у перервах між боями займаються спортом. Танкісти 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які боронять Запорізький напрямок, влаштували на позиціях спортзал просто неба. Тренуються бійці біля свого Т-72.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Танкісти облаштували собі спортзал

Військові біля танків облаштували спортивний майданчик.

"Мають бути постійно біля машин і щоб час проходив і з користю і швидше і організували в даному місті такий спортзал", - каже командир першої танкової роти 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Логіст".

Гантелі, стрибалки, штангу з дисками хлопці придбали власним коштом. З дошок зробили спортивні лави і кожної вільної хвилини тренуються на свіжому повітрі.

Українські воїни облаштували спортзал на позиціях

"Дуже корисно і для нервів, в голові трохи воно, коли без сім'ї без всього воно трошки розрядка трошки є", - каже механік-водій танка 65 окремої механізованої бригади ЗСУ "Паштет".

"Паштет"

Військові кажуть, що в армії бракує чоловіків

"Як би себе зайняти, щоб дурні думки в голову не лізли. Третій рік пішов, трошки задаєшся собі питанням, а чому ти, чому тебе не можуть прийти поміняти другі люди", - каже командир танка "Мото".

"Мото", як і більшість його побратимів-танкістів, у війську від початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, щойно відсвяткував свої 27 років - добровільно пішов до центру комплектування.

"Я прийшов, пройшов медкомісію і буквально через три дні поїхав у навчальний заклад, де створювалась наша 65 бригада", - каже "Мото".

"Мото"

Чоловік не приховує - на фронті втомився. Вистояти і фізично, і морально, каже, допомагає спорт. Якщо на нього є час, бо ж як не бій, так техніку ремонтувати треба.

Зараз танкісти 65-ї бригади працюють здебільшого з закритих позицій. Прикривають піхоту, знищують російську техніку, намагаючись не потрапити під приціл ворожих дронів.

"Основна небезпека від дронів, від камікадзе, які можуть безпосередньо уразити нас так само і від розвідників, які нас бачать та наводять, коригують артилерію", - каже "Логіст".

Танкісти кажуть - наразі в підрозділі не вистачає бійців. Тож закликають чоловіків ставати на захист країни. У якості бонусу готові поділитись цим безкоштовним спортзалом просто неба.

У перервах між боями займаються спортом! Бійці влаштували спортзал просто неба

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