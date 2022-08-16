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Стався перелом: військовий експерт розповів, що означає нова "бавовна" в Криму

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Стався перелом: військовий експерт розповів, що означає нова "бавовна" в Криму

Вибухи на російських складах та авіабазах свідчать про те, що стався перелом у стратегічному паритеті російсько-української війни.

Те, що "бавовна" добралась до окупованого Криму свідчить про те, що якість недопалків суттєво зросла. 

Про це у коментарі ТСН.ua сказав військовий експерт Петро Черник. 

Військовий експерт наголосив, що в умовах війни недоцільно говорити про можливі причини вибухів на військовій базі росіян поблизу Джанкою в Криму, оскільки ворог може використати цю інформацію проти України. 

"Щодо вибухів у Джанкої, я дотримуватимусь тої версії, що і Генштаб і Міноборони про те, що російські військові покурили і десь невдало кинули недопалок. Оскільки ворог моніторить нас і це може негативно вплинути на нашу обороноздатність", - наголосив експерт. 

Петро Черник додав, що вибухи на військових базах росіян свідчать про перелом у стратегічному паритеті і це добре для України. 

"Загалом ми можемо говорити, що стався перелом у стратегічному паритеті. Не йдеться про перелом на фронті, але йдеться про перелом у ініціативі. Тобто противник уже не має ініціативи, щоб здійснювати по території України якісь такі напади чи атаки, які б ми не розуміли. Зараз росіяни використали усі інструментарії і те, що у них там з'явилась велика кількість недопалків, свідчить тільки про те, що загальна стратегія та філософія цієї війни перемістилась з української території на окуповану українську територію. І сам факт, що стався не один недопалок, а кілька, свідчить про те, що противник відчуватиме на собі дуже глибокий біль. Це - дуже добра новина. Тобто якість роботи українських недопалків суттєво зросла", - наголосив військовий експерт. 

Нагадаємо, що вибухи у Криму прокоментували у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, де заявили, що окупанти "не вміють користуватися засобами протипожежної безпеки". Це офіційна позиція українського військово-політичного керівництва.

Також у вівторок, 16 серпня, на військовій авіабазі в селищі Гвардійське Сімферопольського району Криму пролунали вибухи, видно клуби чорного диму.

Російський фюрер Путін може відмовитися від Криму, щоб зберегти свою владу. Він зможе переконати в цьому суспільство. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
328
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