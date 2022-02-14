Стефанчук заявив, що "продуктивна частина Ради" готова працювати 24/7

Нині важливо, щоб українці зберігали спокій і були єдиними.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевнив, що парламент готовий до будь-якого розвитку ситуації у зв'язку із загостренням ситуації навколо України через агресію Росії.
Про це очільник ВРУ сказав під час спільного марафону "Право на владу" та "Твій вечір" на телеканалі 1+1.
"Основне, з чим я завжди звертаюсь, це вислів, який ґрунтується на тій інформації, яка є у мене, яку ми сьогодні всі отримали. Справа в тому, що є дві важливі речі, які ми маємо донести кожному громадянину України: спокій і єдність. Все інше буде розхитувати психіку, націю, економічну ситуацію", - зазначив Стефанчук.
Спікер парламенту нагадав, що сьогодні, 14 лютого, була велика нарада і зауважив, що жоден з представників фракцій не вийшов звідти в паніці.
"Навпаки, ми отримали інформацію, яка дала можливість більш тверезо оцінити ті речі, які відбуваються. Зрозуміти, наскільки Україна зараз готова до розвитку різних сценаріїв. Щодо парламенту, ми готові до будь-якого розвитку ситуації. Депутати перебувають в Києві і готові працювати 24/7. Не всі, але я відповідаю за цю продуктивну частину парламенту, яка зараз в Україні", - запевнив Стефанчук.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував поширену у ЗМІ інформацію про виїзд деяких дипломатів та бізнесменів із України на тлі зростання напруженості навколо України через агресію РФ. Також Зеленський заперечив повідомлення про відʼїзд дружини і дітей за кордон.
Також Володимир Зеленський встановив дедлайн нардепам і олігархам на повернення до України.
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