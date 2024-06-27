Стерненко назвав подію, яка рік тому могла кардинально змінити ситуацію на фронті

Український активіст та волонтер Сергій Стерненко вважає, що Росія, як імперія, розвалиться.

Про це він сказав в інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

"Коли Пригожин розпочинав свій бунт і якби він протривав хоча б до тижня, я думаю, ситуація на фронті кардинально б змінилась. Як буде зараз? Я не знаю. Але я знаю, що ми повинні боротись, бо для росіян - це питання їхніх імперських амбіцій, для нас - це питання виживання", - сказав він.

Сергій Стерненко додав, що "було б не погано, якби у Росії з'явився ще один Пригожин".

"А можуть виникнути інші процеси, які б призвели до подібного сценарію. Те, що імперія впаде, я не сумніваюсь. Питання тільки, коли вона впаде, наскільки швидко вона впаде. Те, що вона впаде внаслідок збройної агресії проти України - в цьому я теж не сумніваюсь. Це тільки питання часу. Я думаю, ми це момент застанемо", - сказав він.

Нагадаємо, експерти проаналізували, хто наказав вбити Пригожина і чому рік тому ватажок "Вагнера" не дійшов до Москви.

Читайте також: