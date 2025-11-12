ТСН у соціальних мережах

Стерненко розповів про велику проблему на фронті через корупцію: “Росія масштабує успіхи, Україна — ні”

Сергій Стерненко розповів, що держава закуповує неякісні FPV-дрони.

Сергій Стерненко

Сергій Стерненко / © ТСН

Якщо в цілому говорити про FPV, то Україна зараз десь співмірна з армією РФ. Але проблема в тому, що росіяни швидко розвиваються.

Про це в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній розповів громадський активіст і волонтер Сергій Стерненко.

«І я думаю, що якщо ми не змінимо свої підходи, не почнемо діяти більш системно на державному рівні, а не тільки за рахунок окремих ініціатив, в тому числі волонтерських, то росіяни нас можуть дуже суттєво випередити технологічно вже протягом наступного року», — каже Сергій Стерненко.

За його словами, росіяни швидко масштабують свої успіхи на рівні держави.

«А в нас так не буде… І через конкуренцію, і, на жаль, через корупцію в тому числі. Я можу сказати, що зараз держава закуповує дрони типу FPV, які абсолютно неефективні. Підрозділи їх викидають. Або приходять до нас і просять переробити їх, модернізувати. Я про цю проблему вже доповів всім, кому міг, але ситуація не змінюється. Чому дурні — бо бідні, чому бідні — бо дурні, як то кажуть. Ми багато в чому самі винні в тих проблемах, які в нас є. Ми можемо масштабувати успішний досвід, який в нас є, але для цього потрібна системна робота саме з боку держави», — розповів волонтер.

Сергій Стерненко / © ТСН

Сергій Стерненко / © ТСН

Сергій Стерненко наводить приклад російського центру «Рубікон»:

«Це є цивільно-військовою організацією, по роботі якої є велика політична воля Міністерства оборони Російської Федерації. І от вони якраз цим і займаються. Вони знаходять нові тактики застосування. Вони працюють з новими експериментальними засобами. Коли їм вдається, вони їздять по лінії бойового зіткнення і діляться своїм досвідом з іншими операторами».

Наступного року, за словами Сергія Стерненка, ми будемо мати дуже відчутні негативні наслідки через таку їхню діяльність. Водночас, на його думку, це те, що маємо робити і ми.

«Немає поширенням тактик застосування нового досвіду на всі наші війська. Якщо говорити про ті ж підрозділи Сил безпілотних систем, там інколи буває таке, що підрозділи не діляться одне з одним інноваціями. Не діляться одне з одним інформацією про виявлені цілі. Не діляться одне з одним інформацією про те, який засіб зараз з’явився краще або там прошивка і так далі. Чому? Бо вони конкурують між собою і вони хочуть урвати собі більше балів. Отак відбувається», — розповідає волонтер.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: СТЕРНЕНКО: КИЇВ БУДЕ В СІТКАХ ВІД ДРОНІВ?! РОЗВАЛ НАТО! РФ ПОЧНЕ З ЕСТОНІЇ? А ЩО ПОЛЬЩА ЗРОБИТЬ?

