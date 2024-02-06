Стеження за командою Bihus.Info: нові деталі скандалу і реакція медіаспільноти

Гучний скандал із прослуховуванням та стеженням за співробітниками розслідувального проєкту Bihus.info дістав несподіване продовження.

Всі нові деталі зібрав ТСН.ua.

"Гнила російська традиція" – Бігус про новий рівень переслідування журналістів

Також читайте Стеження за командою Bihus.Info: що відомо про скандальну справу та причетність до неї СБУ

Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус стривожений, що переслідування журналістів в Україні вийшли на новий рівень. Він визнав, що кожна влада в Україні намагалася влізти в редакційний процес ЗМІ, проте особисте життя журналістів було недоторканим.

"Влада руками спецслужб завжди намагалася влізти в редакційний процес. Але в робочий процес. Нас прослуховували, стояли автомобілі зі стеженням. Це – недемократично, але я ніколи через це не переживав. Але влада не лізла в спальні", – розповів він.

Бігус наголосив, що "лізти в спальні – це гнила російська традиція".

"В мене були періоди, що я очікував у під'їзді удар цеглиною по голові. Але я не переживав про шлях дітей до школи. Бо погрожувати родині неприйнято. Це неприпустимо. Це гнила російська традиція. Це перехід на принципово новий рівень", – сказав журналіст.

Також він додав, що станом свободи слова в Україні уже зацікавилися посли "Великої сімки" та західні ЗМІ.

Коментар Василя Малюка

Голова Служби безпеки України Василь Малюк, якого викликають до Верховної Ради через цей скандал, вперше особисто дав коментар.

Малюк наголосив, що дії його колег є неприпустимими, і запевнив, що є вже низка кадрових рішень.

"Моя позиція однозначна – не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни... За будь-які незаконні дії має бути покарання", – зауважив очільник СБУ.

Василь Малюк запевнив, що зробить все можливе, аби кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно.

Стеження продовжилося і після скандалу з наркотиками

Редакторка та журналістка проєкту Bihus.Info Аліса Юрченко в ефірі "Радіо Свобода" розповіла, що стеження за журналістами Bihus.Info тривало й останніми днями. Зокрема, під час підготовки матеріалу про прослуховування.

"Ми продовжували помічати шпигунів під офісом. Тобто типові топтуни, які ходили навколо офісної будівлі. Коли ми їх запитували, що вони там роблять, вони не могли чітко відповісти на питання, чого вони заблукали і просто намотують круги навколо офісу. Знову ж таки, машини з фейковими номерними знаками, все це продовжувалось. Можливо, попередні пару днів менше, але до того, поки ще не було зрозуміло, що ми точно виходимо з цим матеріалом, то було активно, так", – розповіла Юрченко.

Вона назвала такі стеження "грандіозним порушенням прав людини і втручанням у приватне життя" та "тиском на редакцію". Проте, хто саме є замовником цієї справи, у Bihus.Info поки не беруться казати.

Хто замовник

Денис Бігус назвав два варіанти, чому за його працівниками вирішили стежити:

Варіант 1

"Співробітники ДЗНД (Департамент захисту національної державності) СБУ самі вирішили вчудити. Але уявити таку масштабну операцію несанкціонованою – неможливо. Більше того, неможливо уявити її неінспірованою ззовні. Тому що ДЗНД насправді чхати, хто там що курить", – розмірковує Бігус.

Варіант 2

"Хтось прийшов і наказав. Причому так, щоб у справу "застрибнув" сам начальник Департаменту, десятки технарів і оперативників. І тут просто мінімум варіантів, хто ж це такий впливовий міг бути", – каже журналіст.

"Цією відставкою Служба фактично визнає, що вона це все зробила. Мене не залишає відчуття, що Семенченка звільнили не за те, що він влаштував усе це шапіто із прихованими камерами у спальнях та відео у "зливних бачках". Звільнили його за те, що він спалився", – розмірковує Денис Бігус.

Реакція медіаспільноти

Відомий журналіст-розслідувач Михайло Ткач, який сам у листопаді став жертвою нападу, припустив, що в Україні у влади з'явилося "притаманне для Росії бажання створити комфортне середовище без конструктивної критики та незалежних журналістів".

"Останнім часом точиться багато дискусій щодо того, що перемогти "велику росію" "малою росією", буде неможливо. Як бачимо, зараз дискусії не без підстав. Бо саме Росія зацікавлена в тому, щоб тут у нас співробітники спецслужб витрачали час і насправді обмежені людські, технічні та фінансові ресурси для боротьби зі своїми, а не з ворогами", – каже Ткач.

Головний редактор видання "Європейська правда" Сергій Сидоренко висловив таку думку:

"Якщо без емоцій, то такий пресреліз (СБУ. – Ред.) може означати одне із двох: або керівництво СБУ звільняють за таке відверте і непрофесійне покривання злочину, і починається внутрішнє розслідування, чиє ж замовлення виконувала Служба.

Або цього не відбувається, і це означає, що це розслідування вже проведене і воно увійшло "наверх", тобто карати Службу нема кому".

Журналістка Оксана Коваленко наголосила, що для стеження повинна бути ухвала слідчого судді, а у компетенції Департаменту нацбезпеки державності точно не входять справи з наркотиками.

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що готує два депутатські звернення з цього питання: до СБУ та Офісу генпрокурора.

Український журналіст Віталій Портников вважає, що у цьому скандалі справа не в СБУ, натякаючи на відповідальність когось із владних еліт.

Справу про стеження за Bihus.Info розслідуватиме ДБР

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні буде займатись ДБР. Оскільки до вчинення правопорушення, ймовірно, причетні співробітники правоохоронного органу.

"Свобода слова є невід'ємною складовою демократичного суспільства і фундаментальним принципом правової держави. Порушення прав журналістів є неприпустимими і підлягають ретельному розгляду та належній реакції. Органи прокуратури мають зобов'язання гарантувати захист журналістів від будь-яких форм тиску та переслідувань, а журналісти отримувати інформацію про цю роботу. Саме з цією метою в Офісі Генерального прокурора діє "платформа захисту прав журналістів", – заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

Нагадаємо, у січні 2024 року до Мережі "злили" відео, на якому працівники команди розслідувачів Bihus.Info нібито вживали наркотики.

У Bihus.Info визнали, що на відео – їхні оператори. Водночас, у проєкті поскаржилися на стеження і прослуховування своїх працівників. Редактор Bihus.Info Максим Опанасенко у коментарі Нromadske сказав, що співробітників прослуховували, а також стежили за ними, щонайменше декілька місяців.