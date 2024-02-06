Стеження за командою Bihus.Info: що відомо про скандальну справу та причетність до неї СБУ

В Україні спалахнув скандал через стеження за командою проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info – до Мережі "злили" відео, на якому працівники проєкту нібито вживали наркотики. У Bihus.Info одразу відреагували і пообіцяли покарати своїх співробітників, але заявили про стеження і переслідування.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про скандальну справу та причетність до неї Служби безпеки України.

Що відомо про стеження за командою Bihus.Info

У січні 2024 року до Мережі "злили" відео, на якому працівники команди розслідувачів Bihus.Info нібито вживали наркотики.

У Bihus.Info визнали, що на відео – їхні оператори. Водночас, у проєкті поскаржилися на стеження і прослуховування своїх працівників. Там зазначили, що частина команди порушила принципи і цінності проєкту, тому наслідком будуть "жорсткі кадрові зміни".

Редактор Bihus.Info Максим Опанасенко у коментарі Нromadske сказав, що співробітників прослуховували, а також стежили за ними, щонайменше декілька місяців.

Денис Бігус пообіцяв, що всі їхні працівники здадуть тести на вживання наркотиків. Він також заявив, що за його командою стежив Департамент захисту національної державності Служби безпеки України.

До операції залучили 30 людей

Команда розслідувачів Bihus.Info виявила, хто причетний до стеження за працівниками групи антикорупційних та інформаційних проєктів. За їхніми словами, це Служба безпеки України, а саме 30 людей, яких Bihus.Info розпізнали на відеозаписах з готелю. За операцію нібито відповідав Департамент захисту національної державності СБУ.

У Bihus.Info заявили, що за день до зібрання команди в заміському комплексі, там провели корпоратив люди, що бронювали будинки на одноразові сім-картки. Вони приїхали на номерах прикриття і привезли із собою валізи, в яких могла бути необхідна для стеження техніка. Журналісти знайшли приховані камери у вішаках для одягу, стінах і антресолях.

Також вони стверджують, що до встановлення техніки, імовірно, залучали і Департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ.

Реакція Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на незаконне стеження за журналістами проєкту Bihus.Info.

Зеленський особисто розмовляв із головою СБУ після інциденту. Президент сказав, що "потрібно знайти відповіді на все це", і запевнив, що СБУ проведе розслідування та знайде винних.

Звільнення керівника департаменту СБУ через стеження за працівниками Bihus.Info

Керівника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка звільнили саме через інцидент зі стеженням за редакцією Bihus.Info. Про це ТСН.ua повідомили джерела в СБУ.

"Позиція керівництва СБУ чітка – не можуть дії окремих співробітників кидати тінь на Службу, яка стільки всього робить під час війни: починаючи від підривів Кримського мосту та проведення інших унікальних спецоперацій до ліквідації військових злочинців на території рф. Тож "кадри", які стежили за редакцією Дениса Бігуса, однозначно мають понести відповідальність. Як мінімум їх треба відправити на передову", – розповіло джерело в СБУ.

Офіційний коментар Служби безпеки України

"За наявною у СБУ оперативною інформацією, серед клієнтів дилерів, через яких наркотичні речовини постачалися іншим громадянам, виявилися також, на жаль, окремі співробітники «Bihus.Info». Зокрема, одна з операторів, яка фігурувала у кримінальному провадженні щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів", - йдеться у повідомленні.

Водночас Службою безпеки України відкрито кримінальне провадження згідно зі ст. 359 Кримінального кодексу України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Проводяться відповідні процесуальні дії.

"Керівництвом СБУ також прийнято відповідні кадрові рішення щодо Департаменту захисту національної державності та оптимізовано напрями його роботи. Вважаємо, що незалежні медіа є невід'ємною складовою сучасного демократичного суспільства і жодні дії окремих людей не можуть кидати тінь на будь-яку з редакцій та ЗМІ загалом, а усі співробітники СБУ повинні діяти виключно на забезпечення захисту національних інтересів держави й суспільства та ефективно протидіяти ворогу", - додали в СБУ.

Малюська про сором за "роботу" спецслужби

Міністр юстиції Денис Малюська на тлі скандалу зі стеженням за розслідувачами Bihus.Info наголосив, що в Україні необхідно посилити контроль за діями спецслужб.

"Передивився сюжет BIHUS.Info. Пишаюсь якістю розслідування журналістів. Сором за "роботу" спецслужби…За Законом про СБУ контроль над спецслужбою здійснюють ВРУ, президент та прокуратура. Президент перший крок зробив раніше, звільнивши керівника департаменту. Думаю, потрібна оперативна реакція і комунікація УСІХ гілок влади. Імхо, нам потрібно більше контролю за діями спецслужб всередині країни", - зазначив він.

Водночас, міністр вважає, що у роботі за кордоном (в РФ зокрема) та на фронті СБУ – "красавчіки", там все добре і чіпати їх не варто.

На думку Малюськи, враховуючи увагу міжнародних медіа, прикуту до України, у України є не більше доби, щоб показати "правильну реакцію" та зробити "правильні меседжі".

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