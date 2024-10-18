Стихійна непридатність накрила Україну: скільки коштують липові відстрочки

Схеми, які медики відточують для тих, хто не хоче служити в армії, правоохоронці викривають одну за одною. І всі вони, виявляється, мають спільну формулу.

Тож як налагоджене підпілля медичних довідок для військовозобов’язаних? Скільки коштують липові відстрочки? І чи працюють подібні методи за кордоном, кореспонденти ТСН дізнавалися.

Попит на інвалідність. Стихійна непридатність накрила Україну. А вслід за нею до схемників навідалися правоохоронці. Ось на хабарі у 10 тисяч доларів затримали голову Фастівської міжрайонної МСЕК. А це так само на гарячому спіймали членів ВЛК у Черкасах. У рядового лікаря знайшли 54 тисячі доларів готівкою. І ще 60 тисяч доларів слідчі вилучили під час обшуків у будинках та службових кабінетах МСЕК, ВЛК і ТЦК на Волині.

Стихійна непридатність накрила Україну / Скриншот із сюжету ТСН

Схема спільна і тягнеться міцним, ретельно переплетеним ланцюгом, який починається ще з первинної медицини.

От один із останніх скандалів на Харківщині. У жовтні стало відомо, що тринадцятеро медпрацівників списали понад 400 чоловіків із військового обліку. Серед співучасників і депутат міськради. Він же за сумісництвом сімейний лікар.



Медики — це основа подібних злочинів. Але організатори наживи у половині викритих схем мають зовсім інші посади й професії, пояснюють у ДБР.



“Тобто є людина, яка шукає, так би мовити, клієнтів чи пацієнтів, яка має знайомство з державними установами, але у державній установі, швидше за все, вона не працює”, — розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.



Цінники у таких схемників коливаються від п'ятисот доларів до 20 тисяч доларів за послугу. Прайс може різнитися залежно від регіону і угрупувань.



“Вони враховують статус людини, її матеріальне становище, рівень безпеки, тобто наскільки можна довіряти громадянинові безумовно, якщо він не зателефонує до поліції чи ДБР. За третій рік війни всі стали обережними”, — каже Тетяна Сапьян.

Тетяна Сапьян / Скриншот із сюжету ТСН





Тому й гремлять хабарники зазвичай на гарячому. Під час отримання чергового траншу. Тоді довести їхню причетність до корупції найлегше, пояснюють правоохоронці.

Чи можливо подібне за кордоном, ми запитали у юриста в Нідерландах. У своїй відповіді він категоричний.



У нас цих запобіжників не існувало досі. Тому схема непридатності виглядає приміром так. Організатори пропонують фіктивні меддовідки та обстеження. На основі яких оформляють інвалідність. І як наслідок знімають військовозобов’язаного з обліку.

Лише за повномасштабну війну правоохоронці зафіксували 255 кримінальних проваджень. 188 осіб отримали підозру. Передбачене покарання: від стягнення штрафів до 10 років позбавлення волі. Але за грати ніхто так і не потрапив.

То що ж потрібно змінити, аби інвалідність перестала бути товаром? Відповідь на це питання, кажуть, знають у МОЗ. Міністр відзвітував: МСЕК реформують.

Стихійна непридатність накрила Україну / Скриншот із сюжету ТСН

“Ми досі живемо за старим законодавчим принципом, тобто, у нас встановлення інвалідності відбувається за документами ну майже радянського зразка. Або початку двохтисячних. Тобто, дуже застарілий”, — розповів виконавчий директор ГО “Разом проти корупції” Михайло Серебряков.

Відповідний законопроєкт про зміни в роботі МСЕК у Верховній Раді готують до другого читання. Нардепи планують нововведення. Зокрема, хочуть ввести електронний документообіг, дозволити відеозйомку та створити спецорган, де рішення МСЕК можна буде оскаржити.

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