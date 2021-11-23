Стрілець, який цілив у родину в Києві, діяв на замовлення: йому обрали запобіжний захід

Стрілець, який цілив у родину в Києві, діяв на замовлення: йому обрали запобіжний захід

Чоловік "за роботу" отримав тисячу доларів.

Поліцейські затримали чоловіка, який місяць тому поблизу Києва розстріляв родину в авто. Невідомий у камуфляжі розстріляв машину, у якому перебувало подружжя з дитиною.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Стрільця знайшли в Запоріжжі, йому 47 років. Раніше кілька разів уже притягувався до кримінальної відповідальності. При обшуку в його помешканні виявили набої різного калібру, порох, камуфльований одяг.

Правоохоронці встановили, що затриманий діяв на замовлення третіх осіб, яким ніби-то заборгували гроші родичі потерпілих. За свою роботу отримав тисячу доларів.

«Наш затриманий - це виконавець, який за гроші погодився: А - взимку у Києві спалити їхню автівку, Б - в жовтні цього року у Вишневому нанести тілесні ушкодження шляхом здійснення пострілів», - зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Новини України: правоохоронці затримали чоловіка, який понад місяць тому розстріляв цілу родину

Cуд вже обрав чоловікові запобіжний захід - тримання під вартою. Поки стрільцеві інкримінують “хуліганство із застосуванням зброї”, це - до семи років тюрми. Проте поліцейські не виключають, що справу можуть перекваліфікувати на “замах на вбивство”, а це вже 15 років. Хто замовив та організував злочин - ще не з’ясували.

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