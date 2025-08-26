"Стільки там взяв, п**єц": в Україні покарали окупанта, який грабував та зґвалтував жінку

Російський окупант. Фото ілюстративне / © Associated Press

Реклама

В Україні до 10 років позбавлення волі засудили російського окупанта з Новосибірської області Російської Федерації через вчинення воєнних злочинів на території Сумської області.

Про це йдеться у вироку Тростянецького районного суду Сумської області.

Росіянин погрожував автоматом, обікрав та зґвалтував жінку

Суд встановив, що у березні 2022 року російські окупанти зайняли позиції на території одного із сіл Боромлянської територіальної громади Сумського району Сумської області. Зокрема, підрозділи зі складу 1 мотострілецького полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії Західного військового округу розмістили бойову техніку, встановили комендантську годину.

Реклама

Тоді старший розвідник-оператор 1 танкового полку помітив місцеву жительку. Він, погрожуючи автоматом, вкрав у неї мобільний телефон, а потім примусив українку до сексуального контакту.

Судовий розгляд кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченого (inabsentia), та з обов`язковою участю захисника, який був забезпечений державою

Потерпіла розповіла моторошні подробиці

Потерпіла жінка розповіла, що коли почалась повномасштабна війна, вона була у м. Суми, проте разом із братом та сином вони вирушили до Охтирського району Сумської області, оскільки помер дідусь.

Згодом село окупували росіяни і родина вже не змогла звідти виїхати. Жінка зазначила, що вона ходила на пагорб, оскільки тільки там ловив мобільний зв’язок. Одного дня її там зустрів окупант. Він, погрожуючи автоматом, вкрав її мобільний телефон.

Реклама

«У якийсь момент він сказав їй: „може відс**еш?“. Вона відчула як наче серце в неї обірвалося, але відповіла: „ні“. Він сказав, що прострілить коліна. Вона сказала, що не може це зробити так як її знудить, тобто фізіологічно не зможе це зробити. Потім він сказав: „пішли хоч по**очиш, тут же не буде в тебе рвотного рефлексу“, взяв її за лікоть та вона пішла з ним, бо не могла вже придумати якусь відмовку, яка б його зупинила», — зазначила потерпіла.

У підвалі дитсадку росіянин вчинив щодо українки сексуальне насильство. Після цього він ще і почав вимагати алкоголю. Жінка віддала йому пляшку горілки та втекла.

«Вдома вона зібрала речі, забрала дитину та вони побігли у сусіднє село до тітки, щоб там перечекати, оскільки боялася, що окупант побачить усе те, що в неї було в телефоні, зокрема те, що в неї чоловік військовий, побачить „меми“, фото, історії, та повернеться і вб`є її. До того ж у неї чоловік є учасником АТО, тому вона боялася за себе та за дитину», — йдеться у свідченні жінки.

Потерпіла зателефонувала до свого чоловіка та про все розповіла і попросила заблокувати її соцмережі. Згодом вона дізналась, що окупанти покинули Сумщину, крадучи у місцевих золото та готівку.

Реклама

«Коли вона відновила номер телефону, то змогла увійти в гугл-акаунт та зайшла у гугл-фото і побачила фото, які були зроблені не нею. Це останні фото, які зроблені на викрадений у неї телефон. Вони автоматично завантажилися у „хмару“. Це були фото того хлопця, який забрав у неї телефон. Його обличчя вона добре запам`ятала. Вона злякалася, що він отримав доступ до усіх її даних, фото. Потім вона зайшла в історію гугл пошуку та побачила, що він шукав: “поміняти гривні на рублі Білгород; продати золото Білгород; 16000 грн в рублях, скільки це; 32000 грн в рублях скільки це; календар; як відмовитись від СВО», — зазначила жителька Сум.

Місцеві жителі підтвердили, бо бачили, що військовий вкрав у потерпілої телефон та погрожував їй автоматом.

Що вирішив суд

Слідство встановило особу підозрюваного, а також його акаунти в соцмережах та номер телефону його матері.

Крім того у Мережі опублікували відео, на якому підсудний заявляє: «Ні братик, я би знову в Україну їздив, коротше є**ть, стільки там взяв, п**єць, ти би знав на**й. І коротше приїхав позавчора, я вже в Росії».

Реклама

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Суд визнав росіянина винним за частиною 1 статті 438 КК України. Його засудили до 10 років позбавлення волі.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, через підозри у зґвалтуванні Україна екстрадувала німця, який воював у ЗСУ.