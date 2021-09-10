"Стів Джобс у спідниці": як наймолодша мільярдерка світу Елізабет Голмс опинилася на лаві підсудних

Голмс обвинувачують в обмані інвесторів і шахрайстві.

У США на лаві підсудних опинилася бізневумен Елізабет Голмс, яку називали "Стівом Джобсом у спідниці". Підприємниця обіцяла людству прилад, здатний діагностувати захворювання лише за краплею крові з пальця.

Її компанію оцінювали у 9 мільярдів доларів, поки не стало відомо, що технологія не працює. Який вирок загрожує одній з найвідоміших жінок Америки - 9 вересня йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

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Крізь натовп журналістів Елізабет Голмс доводиться буквально продиратися. Увага Америки до судового процесу над нею зрозуміла - ця жінка роками була на екранах телеканалів і на обкладинках модних журналів - у ролі засновниці успішного стартапу.

Студентка одного з найпрестижніших ЗВО країни, Стендфордського університету, покинула навчання, аби створити унікальний медичний прилад. Лише за однією краплею крові він мав діагностувати широкий перелік хвороб, зокрема рак та ВІЛ.

Голмс любила порівнювати себе із засновником компанії Apple Стівом Джобсом. Така ж як у нього чорна водолазка стала частиною її іміджу.

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Бізнесвумен здавалася щирою - відверто розповідала, що на розробку приладу її надихнув страх здавати кров із вени і ділилася особистими причинами зайнятися медичними розробками.



"У дитинстві я проводила кожне літо і свята у свого дядька - я пам'ятаю, як він любив кросворди, пазли, намагався навчити нас грати у футбол, я пам'ятаю, як він любив пляж, і я пам'ятаю, як я любила його. Одного дня йому діагностували рак шкіри..." - згадувала американка.

Аби розробити дизайн свого приладу, Голмс навіть запросила співробітників Apple. Зрештою, імідж почав працювати на неї - у проєкт повірили.

У Мережі почали з'являтися світлини жінки з уже колишнім президентом США Білом Клінтоном та засновником одного з найбільших інтернет-магазинів світу Джеком Ма. Згодом Голмс презентувала свій проєкт тоді віце-президенту США Джо Байдену.

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Коли її компанія почала отримувати гроші, Елізабет Голмс вперше наважилася на серйозну брехню - розповіла мережам аптек і супермаркетів, що її винахід вже використовує американська армія - хоча там із ним просто ознайомлювалися. У цей час компанія отримала нового керівника - бізнесмена Рамеша Балвані, і у них з Елізабет зав'язався роман.



Правда спливає, коли головний технолог компанії вкорочує собі віку. Винахід Голмс просто не працює, однієї краплі крові для таких аналізів замало. А співробітників компанії багато років залякували і змушували підробляти результати досліджень - про це йшлося у розслідуванні журналіста The Wall Street Journal.

Від технології постраждало кілька людей - їм помилково діагностували рак та ВІЛ. На компанію почали сипатися судові позови.

Утім, кілька років Елізабет вдавалося уникати в'язниці. Суд над нею та її партнером почався лише тепер - за обвинуваченням в обмані інвесторів і шахрайстві. Компанія отримала від них понад один мільярд доларів, яких так і не повернула.

Нині Елізабет Голмс загрожує до 20 років за ґратами. Утім, її адвокати вже розповіли, що бізнесвумен спробує перекласти провину на свого партнера - мовляв, той чинив над нею психологічний тиск, піддавав сексуальним знущанням і змушував брехати інвесторам.

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