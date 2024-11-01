Сто годин до виборів у США: оприлюднено можливі сценарії вирішення долі війни в Україні (відео)

Експерти назвали вірогідні сценарії у разі перемоги Камали Гарріс, а також розповіли що ж чекає на Україну, якщо тріумфатором стане Дональд Трамп.

Доля війни в Україні вирішиться через 100 годин! 5 листопада відбудеться вирішальна подія – вибори президента США. Експерти назвали вірогідні сценарії у разі перемоги Камали Гарріс, а також розповіли що ж чекає на Україну, якщо тріумфатором стане Дональд Трамп. Усі подробиці – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Вибори президента США

За п'ять днів відбудеться визначальна подія, яка здатна кардинально вирішити долю війни Росії проти України. Що саме та коли саме може змінитись для України після виборів президента США – про це свою думку в коментарі для ТСН.ua висловив політолог Володимир Фесенко.

"Офіційних рішень чекати варто тіільки після того, як переможець виборів стане президентом США. А це вже після 20 січня. Після інавгурації, не раніше", – каже він.

Що буде, якщо переможе Трамп?

Водночас політолог заявив – якщо переможе Трамп, то він обіцяє і скоріш за все спробує це зробити – може розпочати переговори про завершення війни між Росією та Україною, не очікуючи вступу на посаду.

"Інша річ – ці переговори можуть бути тільки неофіційними, неформальними. Я не очікую швидкого результату, але сам процес може розпочатися вже в листопаді або на початку грудня. Це вагомо", – каже він

За словами Фесенка, Трамп може вплинути на те, аби Україна відмовилась від вступу в НАТО.

"Що він може зробити, якщо стане президентом? Приблизно очевидно, що він зможе зробити пропозицію фактично заморозити цю війну по лінії фронту. Дуже вірогідно, що буде вимога до нас відмовитись від вступу до НАТО, але не йтиметься про те, щоб ми визнали окуповані території російськими. Навіть Джей Ді Венс (може стати віце-президентом, якщо переможе Трамп) це розуміє", – зазначив він.

Що буде, якщо переможе Камала Гарріс?

А от якщо президенткою стане Камала Гарріс, то суттєвих змін не відбудеться, каже Фесенко. Тим більше – в перехідний період.

"Тут головне насправді по Камалі Гарріс, і по Трампу, це буде очевидно вже в грудні-січні, кого будуть призначати на ключові посади. Йдеться про державного секретаря, помічника з питань національної безпеки, міністра оборони, директора ЦРУ. Хто буде цими людьми, які будуть визначати політику нацбезпеки в США і, відповідно, впливати на політику щодо України", – каже Фесенко.

За словами політолога, наприклад, для Трампа це важливо, тому що в республіканській партії є дуже різні табори.

Однозначно вирішальна подія

Чи стануть вибори в США не лише внутрішнім процесом, але й дійсно ключовою подією, яка визначить долю України – на це питання Фесенко відповів так: "Безумовно буде. З усіх міжнародних подій цього року, з усіх подій кінця цього року – це визначальне. Зокрема тому, що це буде впливати на рівень та формат підтримки України з боку США. З точки зору навіть стосунків президента США та Конгреса США. З такою проблемою ми вже стикались рік тому. З точки зору того, як та коли почнуться переговори. Тому вибори в США мають визначальне значення".

Перемовин не буде?

А тим часом в Інституті вивчення війни заявили, що припинення вогню шляхом переговорів за нинішніх обставин піде тільки на користь Росії. Аналітики зазначили, що російський диктатор Путін не зацікавлений у перемовинах, оскільки прагне повністю знищити Україну як державу.

"Путін продовжує давати зрозуміти, що він не зацікавлений у припиненні вогню шляхом переговорів і прагне досягти своєї мети – знищити українську державність", – йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни.

Таким чином вони прокоментували повідомлення про те, що президент Сербії Олександр Вучич під час розмови з Путіним підняв тему припинення вогню в Україні, на що Путін відповів, що Росія виконає всі цілі своєї "спеціальної військової операції" в Україні.

Крім того, аналітики нагадали, що російський диктатор під час пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня відкрито відкинув будь-яке припинення вогню шляхом переговорів.

"Припинення вогню шляхом переговорів на нинішніх лініях і за нинішніх обставин піде тільки на користь Росії і дасть Кремлю час для подальшої радикалізації і мілітаризації російського суспільства проти України, а російським військовим – час на відпочинок і відновлення, ймовірно, перед здійсненням майбутнього наступу на Україну”, – підсумували в Інституті вівчення війни.

Умови завершення війни

Нагадаємо, днями стало відомо, що Україна готова до обговорення всіх можливих варіантів урегулювання війни за умови дотримання міжнародного права і поваги до її територіальної цілісності. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, також він написав про це в колонці для одного з фінських видань. За словами посадовця, хоча "формула миру", запропонована президентом Володимиром Зеленським, встановлює основні принципи миру в Україні, усі держави "повинні брати активну участь у розробці основи миру". Він переконаний, що реалізація цих принципів "може і повинна" коригуватися й доповнюватися. Як наголосив Єрмак, "демократії мають лідирувати".

Глава Офісу президента також зауважив, що завдяки прогресу, досягнутому після першого Саміту миру в червні, Україна готова говорити про "мирні рамки" на другому саміті. Єрмак підкреслює, що для закінчення війни демократичні країни мають визнати силу міжнародних прав. Це, на його думку, буде для миру не тільки в Україні, а й у всьому світі. Він зазначив, що Гельсінкі, як одна з демократичних країн, може зіграти вирішальну роль у врегулюванні конфлікту.

Міжнародні зусилля і рішучість союзників

За словами Єрмака, попри всі тяготи війни, Україна продовжує боротьбу, а її союзники з Європи, Америки та інших регіонів зберігають рішучість у підтримці. Він зазначив, що докладає зусиль щодо забезпечення дотримання міжнародних угод під час конфлікту, і активність в економічних процесах триває, попри безперервні військові операції.

Єрмак підтвердив готовність України обговорити різні варіанти світового врегулювання, проте з дотриманням норм міжнародних прав і збереженням непорушності кордонів України. В Офісі президента також розглядають можливість проведення другого саміту для обговорення світових норм, які мають забезпечити сталий мир для всіх країн. Також у своїй колонці для фінського видання Андрій Єрмак зазначив, що Росія має понести відповідальність, зокрема, за екоцид, "щоб не допустити повторення подібних злочинів у майбутньому".

Завершення гарячої фази війни

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення Росією ударів по українських енергетичних об’єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення війни. Про це йдеться на сторінках Financial Times.

Президент додав, що якби Москва і Київ домовилися припинити удари по своїх енергетичних інфраструктурах, це було б значним кроком до деескалації конфлікту. Зеленський говорив про це у світлі атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

Мирні рамки

Ба більше, керівник Офісу Президента зазначив, що Україна вже готова узгодити мирні рамки під час другого саміту миру. За його словами, керівництво України хоче побудувати мир не тільки для України, а й для всієї міжнародної спільноти. Тому Єрмак також закликав союзників України не зупинятися на досягнутому.

Раніше повідомлялось про те, що якщо найближчими місяцями не буде рішень, ситуація сягне точки неповернення.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Сто годин до вирішення долі війни в Україні: експерт назвав можливі сценарії

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