Сто років там не було людей: у Франківську відкрили 300-літні підземелля з "привидами" (фото, відео)

Вперше в історії у Івано-Франківську для туристів відкрили підземелля Ратуші. Екскурсії водять підвалами, де у давнину була міська в'язниця. 300-літні склепіння бачили і катування опришків Довбуша, і міських "відьом" перед стратою.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Пасс.

"Гуцул без голови" - примара Ратуші Івано-Франківська

В Івано-Франківську підземелля Ратуші були закритими аж 100 років, відколи звідси забрали в'язницю. Місцеві кажуть, що тут є також і "привиди". Один із них - це "гуцул без голови". Він оселився у цих стінах чверть століття тому. Шкоди не робить, лише іноді лякає нічних охоронців краєзнавчого музею, розташованого у Ратуші. На очі людям виходить ще рідше, останній раз майже чверть століття тому .

"Коли в 1999 році покривали позолотою купол Ратуші, ті майстри, які були зверху, побачили там гуцула з головою в руках", - каже екскурсоводка Тетяна Воскобойнікова.

Підземелля в Івано-Франківську

Це - привид опришка Василя Баюрака, який очолив повстання проти шляхти після загибелі Довбуша. Поляки його впіймали, посадили у це підземелля, а потім - стратили.

"25 квітня 1754 року прилюдно ще живому Баюраку відрубали руки в ліктях, голову. Тіло четвертували і повивішували ті частини на дорогах, які вели до Станіславова, щоб налякати людей, щоб не йшли в опришки", - каже Тетяна Воскобойнікова.

Нещаслива історія "відьми"

В одній з цих камер, кажуть дослідники, сиділа відьма. Так тогочасні судді охрестили 32-річну продавчиню пані Звізчинську. Краєзнавці, вивчивши документи, кажуть - єдиними її чарами були врода та жіночність.

"Вона чомусь дуже приваблювала молодих хлопців. Колись 32 - це вже була похилого віку. Тому і не могли зрозуміти, як в неї закохуються молоді хлопці, яким було 19-20 років. 18 серпня 1719 року пані Звізчинську було спалено на площі Ринок", - каже екскурсоводка Христина Тимошів.

Підземелля в Івано-Франківську

Що відомо про старовинні підземелля

Ратуша на кілька років молодша за Івано-Франківськ, вона зведена 1669 року. Ці підземні склепіння ніколи не перебудовували. У багатьох місцях збереглася старовинна кладка, кам'яні лави для ув'язнених і навіть таємничі ходи.

Поки для відвідувачів відкрили лише третину старовинних підземель Ходи наразі не вивчені. Адже потрапити туди непросто. І навіть небезпечно, бо у багатьох місцях вони аварійні, або взагалі засипані. Тому за їхнє дослідження візьмуться вже після перемоги.

Підземелля в Івано-Франківську

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