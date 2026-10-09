Наслідки атаки по Прилуках / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

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У Прилуках на Чернігівщині попрощалися з родиною Іванченків. Машиніста «Укрзалізниці», його дружину, доньку та сина вбила російська ракета, яка влучила в багатоповерхівку та зруйнувала два під’їзди. Внаслідок удару 22 людини загинули, серед них — п’ятеро дітей. Ще понад пів сотні зазнали поранень, 15 осіб вдалося врятувати з-під завалів. З родини Іванченків не вцілів ніхто.

Попрощатися з сім’єю прийшли сотні містян. У Прилуках зізнаються: трагедія стала для всіх шоком, адже стільки цивільних до цього тут не гинуло під час жодного обстрілу.

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Загалом упродовж цього тижня Росія влаштувала кілька кривавих ударів по українських містах і забрала життя майже сотні людей, ще близько 400 дістали поранення. Подробиці чергового тижня російського терору зібрав кореспондент ТСН Олександр Романюк.

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Понеділок: підступний подвійний удар по Харкову

Житлові будинки, магазини, транспорт — окупанти цілеспрямовано атакують цивільних. Ворог ударив по спальному району Харкова, коли люди вже спали у своїх квартирах. Мешканці здригнулися від пронизливого свисту та потужної вибухової хвилі. І щойно містяни почали виводити рідних із понівечених квартир, росіяни завдали повторного удару.

«Перший „приліт“ — дитина ще спала, 6 років дівчинці. Донька її швидко закутала в ковдру й на сходи в коридор. І лише вийшли — другий „приліт“», — пригадує харків’янка Катерина.

Від великої кількості загиблих врятувало те, що удар припав на дорогу. Вибух убив 42-річного водія, який у момент атаки проїжджав поруч. Пасажирка авто дістала тяжкі травми. Коли на місце прибули екстрені служби та патрульні екіпажі, ворог атакував знову — поранень зазнали двоє поліцейських.

Вівторок: авіабомби в Запоріжжі та атака на Харків

У вівторок росіяни атакували багатоповерхівку в Запоріжжі. Мешканці верхніх поверхів устигли вибігти з охоплених полум’ям квартир.

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«Мені мама її подзвонила, сестра моя, сказала, що прилетіло. Я в чому була, прибігла сюди. Вона каже, що просто їм на кухню… У неї рука сильно пошкоджена, а батька забрали до лікарні», — розповідає Людмила, тітка постраждалої запоріжанки.

Внаслідок удару 5 людей дістали поранення. Також авіабомбами окупанти атакували запорізькі мости: поранено двох людей, їхнє авто згоріло.

Того ж дня ворог знову атакував Харків КАбами одразу на кількох локаціях. Двоє людей загинули поруч зі своїм будинком, понад пів сотні, серед яких троє дітей, постраждали. Окупанти поцілили також у складські приміщення та СТО — вогонь охопив майже 15 тисяч квадратних метрів.

«Тільки збиралася виходити на вулицю. Боженька мене вберіг, мабуть. Дуже сильний вибух був. Якби на цей бік, то взагалі б жах — смерть, просто смерть», — ділиться харків’янка Валентина.

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Середа: масоване вбивство у Прилуках та розтрощений Кременчук

У Кременчуці російська ракета розтрощила цілий квартал. Загинуло двоє людей, понад 40 дістали поранення, серед них — діти. Понівечено пів тисячі квартир, пошкоджено гімназію, старостат і будинок культури.

По Прилуках на Чернігівщині ворог випустив шість крилатих ракет Х-101. Одна з них зруйнувала одразу два під’їзди багатоповерхівки: 22 загиблих, з них 5 дітей, і пів сотні поранених. Вибух був такої сили, що з будинків повиносило одяг і побутову техніку та почіпляло на дерева через дорогу. З-під руїн рятувальники визволили 15 людей. Найменшій врятованій дівчинці — 5 років.

Як ворог обирає мішенню мирні об’єкти, на власні очі побачив і міністр закордонних справ Британії, який разом із Володимиром Зеленським відвідав постраждалих.

Прилуки / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Четвер: спалені автобуси у Краматорську та удари по столиці

У четвер у країні оголосили жалобу, проте ворог продовжував атакувати. Зранку окупанти скинули авіабомбу на Краматорськ. В епіцентрі вибуху опинилися два пасажирські автобуси, які згоріли вщент. 30 людей загинуло, ще 18 зазнали поранень. Через прицільні удари у Краматорську та Слов’янську зупинили громадський транспорт, адже ворожі дрони полювали на цивільних і рятувальників.

У Києві ударний безпілотник влучив у 4-поверхову будівлю магазину, загинуло троє людей: 36-річна жінка та двоє чоловіків 43 і 55 років. А у Вишгородському районі реактивний «Шахед» влучив у територію дитсадка.

Атака на Краматорськ / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

П’ятниця: FPV-дрон по маршрутці в Запоріжжі та атака на Івано-Франківськ

У п’ятницю ворог знову атакував Запоріжжя, скинувши 6 авіабомб на житлові будинки та вдаривши FPV-дроном по маршрутці. Поранення дістали 12 людей, серед яких 14-річна дівчинка, є загиблий.

«Я тільки почула „бах“ і от такий наче гул, і ногу мені трохи зачепило. Темно, телефоном світила: нічого собі, вся рама тут», — розповідає постраждала Ніна Григорівна.

Також у п’ятницю росіяни вперше атакували реактивним безпілотником Івано-Франківськ, де загинув 67-річний чоловік.

Загалом за тиждень окупанти забрали життя близько сотні українців і майже 400 поранили, вчергове довівши, що їхня єдина мета — терор проти цивільного населення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Київ паралізований КОЛАПСОМ! Нові переговори у США з Україною! | ТСН 20:00 9 жовтня

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