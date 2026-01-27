ТСН у соціальних мережах

"Стояла між двох стін": батько шукає доньку у розбитій "Шахедом" багатоповерхівці в Одесі

Росіяни «Шахедом» вдарили по житловому будинку в Одесі: наразі там триває рятувальна операція.

Автор публікації
Сергій Осадчук
Одеса

Рятувальники в Одесі шукають людей під завалами / © ГУ ДСНС в Одеській області

Під завалами в Одесі знайшли загиблу людину. Також після нічного нальоту російських терористів кількість потерпілих зросла до 23, серед них є діти. Ворог ударив по регіону пів сотнею «Шахедів». Тільки в обласному центрі зафіксовані руйнування на понад десяти об’єктах.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

«Ми зараз біля будинку, де досі триває пошуково-рятувальна операція. Вночі сюди вдарив прямою наводкою „Шахед“ і пробив будівлю наскрізь. Обвалилися кілька поверхів, і саме зараз за допомогою важкої техніки рятувальники знімають плити перекриття, а далі вручну витягають каміння та уламки в надії дістати живими людей», — каже кореспондент ТСН.

Порятунок людей

Під час нічної атаки руйнування в Одесі сталися на понад десяти об’єктах. Здебільшого це житлові будинки.

Марина Аверіна, речниця ДСНС Одещини: «Вогнеборцям вдалося вночі врятувати 14 осіб, із них три дитини. В основному люди були заблоковані в своїх квартирах. Багатьох евакуювали саме до пунктів незламності. Нам відомо, що під завалами можуть перебувати три людини, тому організовано пошукові роботи. Поруч з даним будинком встановлено сейсмографічний прилад для того, щоб ми могли слідкувати за коливанням в конструкціях будівлі, тому що можуть бути обвали».

Хвилини тиші та робота кінологів

Періодично роботи зупиняють, аби була повна тиша і можна було почути, чи є звуки з-під завалів і де саме шукати людей. І тоді на гору уламків заходять кінологи. Пес Хаку намагається знайти місце, де між уламками можуть бути люди.

Дарина Титаренко, кінолог загону «Страж»: «Ми працювали з самого початку, о п’ятій ранку ми вже були тут. Ми заходили на завал, собака працювала, надавала позначку. Завал досить складний для того, щоб собака ходила по ньому. Він надавав позначку — позначка у нього гавкіт, ми з різних сторін підходили, тому чекаємо на результат».

Батько шукає свою доньку, яка мешкала у будинку

І вночі, і зараз зранку на місці постійно перебувають психологи. Люди дуже налякані, у багатьох гостра реакція на стрес — в Одесі давно не фіксували настільки масштабних пошкоджень після нальотів.

Валерія Штембуляк, психолог ДСНС: «Зараз люди дуже напружені, тому що залишилися родичі людей, які знаходяться всередині. Періодично у них буває нервове тримтіння і напади істерії, але ми зупиняємо такі процеси. На даній локації це була робота з 21 особою, двоє із них діти. Сім’я чоловіка, якого шукають, знаходиться у лікарні і вже чекає інформації».

З самої ночі від будинку не відходить пан Євген. Він чекає біля величезної діри від вибуху. На третьому поверсі мешкає його донька, з якою наразі відсутній зв’язок.

Євген Михайлович, батько мешканки будинку: «Там донечка мешкає. Нема ніякої інформації. Телефоную їй, гудок йде, але слухавку вона не бере. Я вчора увечері з нею говорив. Вона зазвичай у коридор виходила і ставала поміж двох стін, але, як бачите, усе розвалено і коридор також».

Масштаб атаки та стан поранених

Окрім цієї будівлі, від прямого влучання постраждала ще одна багатоповерхівка — там сталася пожежа, але людей встигли евакуювати. Також ворог пошкодив церкву, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр та багато автівок.

Станом на зараз у місті постраждали 23 особи. 9 людей ушпиталено, серед них 2 дитини та вагітна жінка на 39-му тижні. Одна людина перебуває у важкому стані, ще вісім — у стані середньої тяжкості.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням:НАЖИВО з ОДЕСИ і ХАРКОВА! В МІСТАХ ЧИМАЛІ РУЙНУВАННЯ! ПІД ЗАВАЛАМИ ШУКАЮТЬ ЛЮДЕЙ

