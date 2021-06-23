Столична свинка Адель розгулює на повідцю та може претендувати на звання найчистішою і наймилішої киянки

Столична свинка Адель розгулює на повідцю та може претендувати на звання найчистішою і наймилішої киянки

Аделі 2,5 роки. І вона - пані норовлива.

Свиня у великому місті. Вулицями Києва розгулює свинка на повідку. Отримує любов усіх довкола та все ж потребує уваги і виконання правил її утримання.

Про домашню столичну свинку Адель - 23 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Адель розпочинає свій ранок пробіжкою до кафе. ЇЇ тут уже чекають із гостинцями: готують смузі з моркви і яблучка. Крім смузі ласує грушею.

Аделі 2,5 роки. І вона - пані норовлива.

"У неї є різні тональності, різні види "хрюків". Коли їй щось не подобаєтсья, вона починає верещати - коли її підіймають. Найсмішніші питання - а вона жива? А вона справжня? Вчора підійшла жінка і каже: "А вона вдома хрюкає?" Ми кажемо:"Ні, вдома ми їй не дозволяємо", - розповідає господиня свинки.

За словами жінки, свині дуже розумні.

"Вона приносить неймовірну кількість радості. Коли я тренуюся вдома, вона завжди не розуміє, чому я піднімаю свою копита і намагаєтсья прийти, допомогти мені тренуватися. З нею легко, насправді. Це залежить від хазяїна, є своя специфіка. Вона не завжди вважає за потрібне виконувати те що їй кажуть", - ділиться жінка.

Із міні піґом гуляти не обов'язково, бо в туалет вона ходить удома. Дівчата гуляють з Адель, аби та не нудьгувала.

На вулиці більшість свинці радіють. Адель героїчно долає перешкоди. І під будинком отримує нагороду. Уже вдома ще й кашу з ананасами та кефіром.

"Їй не можна ні в якому разі сіль, їй не можна шоколад, свиням не бажано їсти капусту і не можна буряки. Основу раціону складають різні кашки, мигдалеве молоко додається в кашу", - розповідає господина Аделі.

Новини України: вулицями столиці розгулює свинка на повідцю

Марія каже - вони все ж намагаються не перегодовувати свою улюбленицю. Зазвичай на весь догляд іде по 500-700 гривень на місяць, улітку - дешевше. І спростовують міф, що свинки брудні тварини. Адель, скажімо, дуже любить митися.

З обов'язкового - зрізати ратички у ветеринара, в раціоні - вітаміни для цуценят та Омега-3

А ще - масаж. І багато разом спати та обійматися.

"У неї є свій, ми називаємо, свиншуй. Вона майстер обіймів, це правда. Закриваємо очі і нам гарно. У нас свинолюбов", - резюмує Марія.

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