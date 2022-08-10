Столиця Південної Кореї пішла під воду: фото та відео наслідків потопу

Вулиці, заблоковані розбитими машинами та купами сміття – Сеул оговтується після масштабної повені. Потужні зливи минулої ночі накрили столицю Південної Кореї.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30 за 9 серпня.

Таких повеней місто не бачило кілька останніх десятиліть. Відомо про смерть вісьмох людей. У Сеулі затоплено сотні будинків. Потерпілих містян тимчасово евакуювали до організованих у школах притулків.

Вода повимивала на дороги купу сміття. Потоки на своєму шляху зносили машини. Через повінь довелося перекрити рух на півсотні доріг. Через зливи в Сеулі тимчасово не працювали об'єкти громадського транспорту, зокрема залізниця та метро.

Місцеві розповідають, що останнім часом дощів було дуже мало. Утім, якщо вже йшли – то схоже було на тропічні зливи. Своєю чергою метеорологи прогнозують подальше погіршення погоди.