Столиця Південної Кореї пішла під воду: фото та відео наслідків потопу

Негода забрала життя вісьмох людей.
Вулиці, заблоковані розбитими машинами та купами сміття – Сеул оговтується після масштабної повені. Потужні зливи минулої ночі накрили столицю Південної Кореї.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30 за 9 серпня.
Таких повеней місто не бачило кілька останніх десятиліть. Відомо про смерть вісьмох людей. У Сеулі затоплено сотні будинків. Потерпілих містян тимчасово евакуювали до організованих у школах притулків.
Вода повимивала на дороги купу сміття. Потоки на своєму шляху зносили машини. Через повінь довелося перекрити рух на півсотні доріг. Через зливи в Сеулі тимчасово не працювали об'єкти громадського транспорту, зокрема залізниця та метро.
Місцеві розповідають, що останнім часом дощів було дуже мало. Утім, якщо вже йшли – то схоже було на тропічні зливи. Своєю чергою метеорологи прогнозують подальше погіршення погоди.
Раніше повідомлялося, що в американському штаті Кентуккі вирувала сильна повінь: загинуло щонайменше 28 людей (фото).
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