Столицю не залишать без новорічного настрою: які розваги і де плануються

Киян і гостей міста не залишать без традиційної ялинки, ковзанки і глінтвейну.

Святкових заходів цього року буде однозначно в рази менше і через вимоги безпеки, і через економію електрики. Але все ж в столиці будуть місця, де можна буде відчути бодай трохи святкового настрою.

Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ)

Тут уже готуються прийняти гостей традиційної "Зими на ВДНГ". Але одразу попереджають - нових атракцій цьогоріч тут не буде. Чи не головна приваба - ковзанка.

Ковзанка та гірка провели все воєнне літо просто неба, нерозібраними, це дозволило зекономити кошти. Ялинка, резиденція Санта Клауса, ковзанка, гірка та фудкорти чекатимуть гостей уже з початку грудня.

“Цінова політика майже не зміниться. Може на 5 -10 відсотків зросте, бо витрати зросли”, - кажуть організатори.

У разі повітряної тривоги атракціони припинятимуть роботу, відвідувачів наполегливо проситимуть пройти в укриття. Одне з них - у центральному павільйоні під знаменитим шпилем. Тут є питна вода, аптечка, вбиральня, холодильник і навіть місце для чотирилапих друзів.

ВДНГ зменшила споживання електрикиу два з половиною рази. Освітлюють лише людні алеї. Придбали і альтернативні джерела електрики. В "Оранжерею" на території Експоцентру, де ростуть екзотичні рослини, повернули вже призабуті та списані буржуйки. Величезні скляні вікна, через які теплиця втрачала тепло, закривають полотнами з бульбашковою плівкою. Навіть в умовах повномасштабної війни втратити дерева, яким понад сім десятків років, просто не можна.

Найбільша ковзанка

На парковці біля одного з торгово-розважальних центрів Києва монтують іще одне новорічне містечко. Його родзинка - найбільша в Україні ковзанка. Її розмір - майже як футбольне поле. Поряд зона обігріву з напоями та наїдками. У разі повітряної тривоги - укриття на парковці ТРЦ. Живлення - автомне, запевняють організатори.

“Весь комплекс працюватиме від дизель генрторів. Ні один кіловат з мережі міста не буде взятий, щоб засвітити цю ілюмінацію”, - запевняють організатори.

Софійська площа

Саме тут українці милувалися головною ялинкою країни починаючи від грудня 2015 року. Нині на площі лише рештки воєнної фотовиставки.

Київрада ухвалила: буде чи не буде на Софії традиційна ялинка, вирішать ближче до свят.

Та один з головних атрибутів свята українці вже отримали - рясний лапатий сніг.

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