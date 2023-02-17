Столтенберг пояснив, чому країни-члени НАТО не поспішають надати Україні сучасні винищувачі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що зараз існує нагальна потреба надавати Україні військову підтримку, а постачання сучасних винищувачів займе час. Втім, він запевнив, що консультації з країнами-членами НАТО щодо літаків тривають.

Про це Столтенберг розповів у ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

"Зокрема, і про це ми говоримо на консультаціях з країнами-членами НАТО. Такі консультації - про те, що нам варто постачати Україні - тривають відтоді, як почалася війна. І те що ми бачимо - підтримка, яку надають члени НАТО - стала набагато більшою разом з тим, як стала більшою війна. Починаючи з джавелінів, протитанкової зброї, артилерії для ППО, далі - броньовані машини, важкі танки і тепер ми обговорюємо літаки. Дозвольте сказати, що незалежно від рішення про літаки, я думаю нам треба зрозуміти, що є нагальна потреба надавати підтримку просто зараз, а постачання літаків займе час. Тому ми мусимо доправити те, що держави-члени вже пообіцяли - щодо танків, щодо систем ППО", - пояснив він.

Друга причина, як зауважив генсек НАТО - зараз важливо обговорювати, які нові види озброєнь варто надати Україні і чи воно ефективно працює на полі бою.

"Та так само важливо переконатися, що те озброєння, яке Україна вже отримала, працює як належить. Тож ми мусимо переконатися, що доправляємо достатньо боєприпасів запчастин, аби ця зброя була на ходу, бо інакше Україна не зможе перемогти в цій війні", - зазначив він.

Нагадаємо, група конгресменів США написала Байдену лист із закликом надати Україні винищувачі F-16. Вони вважає, що винищувачі "можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цьогоріч".

Аналіз мапи від Олександра Коваленка: 17 лютого на фронті

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