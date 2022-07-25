Стовідсотковий військовий злочин: РФ обстріляла Чугуїв, під завалами уже 12 годин шукають людей

Масований ворожий ракетний удар по Харківщині – понад десяток ракет посеред ночі росіяни випустили в бік Чугуєва. Під завалами дотепер залишаються кілька людей. У Чугуєві досі триває пошуково-рятувальна операція.

Про це йдеться у вечірньому сюжеті ТСН за 25 липня.

Спалахи стартів ракет з боку російського Бєлгорода осяяли нічне небо на початку четвертої ранку. Мешканці Чугуєва й прилеглих селищ зненацька прокидалися й мерщій шукали сховище. Московитське знаряддя вбивства прилетіло й вибухнуло у різних районах Чугуєва та навколо міста.

Усю середню частину величезної споруди місцевого будинку культури вибухова хвиля перетворила на купу мотлоху. Частина дерев’яних конструкцій сцени мерщій спалахнула.

Мансур разом із товаришами й рідними підвал палацу культури використовували, як схованку! До сьогодні вважали, що схованку надійну. Чоловік втратив свідомість після прильоту першої рашистської ракети у місцевий будинок культури. Наступні три години, до ранку, був під уламками.

В епіцентрі вибухів, більше ніж через шість годин після влучань, ще тліє деревина і дотепер триває рятувальна операція. Під завалами, кажуть ДСНСівці, ще перебувають люди.

На іншому кінці міста в ті самі хвилини тривала інша майнова рятувальна операція. Частину триповерхової цегляної споруди Чугуївської загальноосвітньої школи ніби зрізало лезом! Там, де були навчальні аудиторії, спортивні зали, медкабінет й музей – тепер лише пустка й друзки! У цю школу на околиці міста прилетіли одна за одною кілька ракет.

Змінне взуття тутешніх першачків вибуховою хвилею розкидало по класу. Саме з їхніх вікон видно, яку величезну вирву на шкільному подвір’ї утворила ворожа ракета.

В епіцентрі одного з влучань залишилося дуже багато дрібних уламків Але характерна їхня риса: більшість дуже легкі, патрубки, є навіть шматки тканини. Ймовірніше за все, кажуть вибухотехніки, що це були перероблені протиповітряні ракети з комплексу С-300.

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Шкільна стіна Чугуївської школи посічена, ніби шрапнеллю. І саме тут, поруч, рятувальники знайшли товстезну трубу з маркуванням 38Б6. І то, каже підполковник Овчарук, маршовий двигун від протиповітряної ракети.

"Боєприпас, який був вилучений, це був двигун від С-300. Це взагалі система "земля-повітря", але вже давно була підозра, що російська сторона використовує їх, як "земля-земля", – каже начальник частини ДСНС з гуманітарного розмінування Ігор Овчарук.

Застосування таких ракет по наземних цілях, каже офіцер, то стовідсотковий військовий злочин.

"Доцільність його використання в даному випадку для мене не зрозуміла! Просто, аби налякати! І, напевно, щоб якомога більше людей пошкодило осколками! Тому що там дуже велика кількість металевих уламків!" – додає Ігор Овчарук.

Лише дивом хвилею уламків у школі не поранило сторожа. У місті під час атаки поранень зазнала 46-річна місцева жителька. На руїнах палацу культури, після 12-ти годин розбирання завалів, рятувальники оголосили хвилину тиші. Шанс відкопати з-під завалів трьох людей живими надвечір ще залишався.

Нагадаємо, що російські окупанти вночі 25 липня обстріляли Чугуїв Харківської області.

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