Стоять по кілька днів: яка ситуація на заблокованому кордоні з Польщею та що кажуть водії

У Польщі триває блокування кордону з Україною. Поляки пропускають лише небезпечні, військові та гуманітарні вантажі.

Про це розповіли кореспонденти ТСН з місця події.

На пунктах пропуску у Львівській області водії стоять по 2-3 доби, щоб перетнути кордон.

"Я стою тут вже третю добу, везу морозиво до Німеччини", - каже один із водіїв.

До пункту пропуску Ягодин з польської сторони стоїть черга майже на 50 кілометрів. Ситуація там дуже напружена.

На пункті пропуску "Шегині", який поляки не блокують, теж є великі черги, оскільки багато водіїв поїхали саме сюди.

"Через те, що є ускладнення руху на двох пунктах пропуску у Львівській області, то там суттєво збільшилась кількість вантажівок", - каже речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.

Кореспондентка ТСН Наталія Волосацька каже, що польські перевізники продовжують блокувати три з чотирьох пунктів пропуску. Черга тут рухається дуже повільно.

Поляки на пукти пропуску привезли біотулети. Українські водії намагаються домовитись із протестувальниками, проте ті ігнорують.

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Нагадаємо, блокада польсько-українського кордону, судячи із заяв польських протестувальників, може тривати довго, щонайменше до кінця поточного року.

Раніше ТСН.ua писав, що експерт пояснив, хто стоїть за протестами перевізників у Польщі.

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