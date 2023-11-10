Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Стоять по кілька днів: яка ситуація на заблокованому кордоні з Польщею та що кажуть водії

Дата публікації
Перегляди
726
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Стоять по кілька днів: яка ситуація на заблокованому кордоні з Польщею та що кажуть водії

Блокада кордону з Польщею / Фото: ТСН.ua

Українські водії намагаються домовлятись із поляками, проте безуспішно.

У Польщі триває блокування кордону з Україною. Поляки пропускають лише небезпечні, військові та гуманітарні вантажі. 

Про це розповіли кореспонденти ТСН з місця події. 

На пунктах пропуску у Львівській області водії стоять по 2-3 доби, щоб перетнути кордон. 

"Я стою тут вже третю добу, везу морозиво до Німеччини", - каже один із водіїв. 

До пункту пропуску Ягодин з польської сторони стоїть черга майже на 50 кілометрів. Ситуація там дуже напружена. 

На пункті пропуску "Шегині", який поляки не блокують, теж є великі черги, оскільки багато водіїв поїхали саме сюди. 

"Через те, що є ускладнення руху на двох пунктах пропуску у Львівській області, то там суттєво збільшилась кількість вантажівок", - каже речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. 

Кореспондентка ТСН Наталія Волосацька каже, що польські перевізники продовжують блокувати три з чотирьох пунктів пропуску. Черга тут рухається дуже повільно. 

Поляки на пукти пропуску привезли біотулети. Українські водії намагаються домовитись із протестувальниками, проте ті ігнорують. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 за 10 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, блокада польсько-українського кордону, судячи із заяв польських протестувальників, може тривати довго, щонайменше до кінця поточного року

Раніше ТСН.ua писав, що експерт пояснив, хто стоїть за протестами перевізників у Польщі

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
726
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація