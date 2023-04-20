Стояв на колінах: в Києві дідусь благав лікаря прийняти його без запису

В соціальній мережі обговорюють випадок, який стався в одному з медичних закладів Києва у Солом’янському районі. Чоловік похилого віку прийшов на прийом до лікаря, але попередньо не записався. Людей обурило те, що дідуся начебто не прийняв лікар, навіть після того, як він став на коліна і благав його оглянути.

Сайт ТСН.ua дізнався, як все було насправді.

Що показали на відео?

На опублікованому в Мережі відео видно, що в черзі до лікаря-офтальмолога сперечаються чоловіки. Один стоїть на колінах та каже іншому: "Як вам не стидно, га? Ви ж солідний мужик".

Інший чоловік відповідає: "Так, я солідний мужик, але хочу, щоб був порядок".

На все це дивилася лікарка, яка вийшла на шум в коридорі. Вона пояснює, що у неї в кабінеті пацієнтка і вона не може її вигнати, щоб прийняти дідуся та просить його не показувати документи.

"Що ж мені робити?! Я більше до вас не прийду! Я не можу, бо я не годен, не годен вже ходити", - бідкався дідусь стоячи навколішках.

Лікарка зачиняє двері, а дідусь піднімається з колін і кволо відходить до вікна.

Користувачів соціальних мереж обурило відео, яке виклали в Мережу. Тому ми звернулися за роз’ясненням до медиків – чи дійсно людині похилого віку відмовили в допомозі?

Що кажуть медики?

В медичному закладі, де стався конфлікт нам повідомили, що на прийом до лікарів всі зараз приходять за електронним записом, але якщо лікар чи медична сестра виходить в коридор, а там стоїть людина за ургентною допомогою, то таким людям ніхто не відмовляє.

"Цей літній чоловік 1935 року народження, він проживає на вулиці Єреванська. Поруч, на тій же вулиці, є наша філія та офтальмолог, до якого він міг звернутися з самого ранку та отримати допомогу, але дідусь чомусь прийшов аж на проспект Лобановського, подолавши значно довший шлях. Це перший його незрозумілий крок. Крім того, дідусь, в такій же манері відвідав сімейного лікаря. Перед кабінетом офтальмолога він впав на коліна, вимагав прийняти його без запису та негайно, що викликало обурення у пацієнтів, які очікували прийому згідно з попереднім записом", - розповіла сайту ТСН.ua Ольга Поліщук, в. о. директора КНП "Консультативно-діагностичний центр" Солом'янського району Києва.

Лікар-офтальмолог почувши крики, вийшла в коридор, щоб заспокоїти пацієнтів. Вона попросила відвідувача зачекати. До речі, у 88-літнього дідуся було запалення слизової оболонки ока - кон’юнктивіт.

"Справа в тому, що дідусь вже погано чує. Лікарям і відвідувачам доводилося йому все дуже голосно пояснювати. Пацієнт прийшов до медичного закладу о 14:40, а в 15:02 в Helsi вже було зазначено, що лікар його прийняла та створила ургентну картку. До речі, у лікаря, на той момент закінчився прийом і вона вже не мала права приймати пацієнтів. Але лікар не відмовила дідусю, як написали в соціальній мережі – встановила діагноз, надала рекомендації щодо лікування кон’юнктивіту", - пояснює Ольга Поліщук.

Медики наголошують, що записуватися на прийом в електронну чергу все ж потрібно.

"Це потрібно роботи для комфорту пацієнтів. Можливо, 20 хвилин, це і не багато для повного огляду, бо у людей бувають різні проблеми. Але наші лікарі приймають всіх пацієнтів, які записані до електронної черги, а також не обходять увагою тих, хто приходить без запису", - додає Ольга Поліщук.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав як медичні заклади працюють за е-рецептом у Києві

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