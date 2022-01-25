Стояв шалений крик, а кулі ледь не прошили вікно: "боротьба з корупцією" в Києві закінчилася стріляниною

Стояв шалений крик, а кулі ледь не прошили вікно: "боротьба з корупцією" в Києві закінчилася стріляниною

Усіх учасників події поліція доставила до відділку та вилучила зброю.

В центрі Києва у понеділок, 24 січня, навпроти Софії неподалік будівлі СБУ пообіді сталася сутичка між групою людей. Згодом один із чоловіків вихопив автоматичну зброю та почав стріляти.

Як повідомляється в сюжеті ТСН.19:30, близько 16-тої перехожі помітили на місці інциденту групу людей, стояв шалений крик, а у одного із чоловіків в руках був автомат, і, зрештою, пролунало кілька пострілів у повітря.

Постріли прийшлися на будівлю. Ще трохи б і кулі прошили б вікно. На щастя, потерпілих немає.

Департамент комунікації Нацполіції України

Як розповіли у поліції, озброєний чоловік - представник приватної охоронної фірми. Приїхав на виклик в установу, де знаходиться обмінник. Сюди прийшла громадська організація, яка - каже - бореться проти корупції. Хотіли зайти, наклеїли наліпки, а працівники викликали охорону. Сталася сутичка.

Наразі двох активних учасників конфлікту доставлено до районного управління поліції. Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Слідчі дії тривають.

Новини Києва: у центрі міста чоловік влаштував стрілянину з автомата

Нагадаємо:

У вінницькому нічному клубі конфлікт двох компаній переріс у бійку, а потім пролунали постріли. Щоб затримати стрільця, поліції довелося проводити спецоперацію, бо молодик із пістолетом зачинився у вбиральні.

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