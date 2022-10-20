Страх заколоту чи втрати територій України: експертка пояснила рішення Путіна про "воєнний стан"

У рішенні Путіна про "воєнний стан" немає бажання у якийсь спосіб отримати кращий контроль над процесом навколо Кремля.

Президент Росії Володимир Путін запровадив "воєнний стан" на окупованих частинах українських територій через страх контрнаступу ЗСУ та втрати контролю над цими районами.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла голова напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна.

Так, вона прокоментувала, чи може бути рішення про "воєнний стан" закручуванням гайок у самій Росії через страх Путіна щодо можливого заколоту проти нього.

"Мені здається, Путін має розуміти, що певний розкол еліт і відповідно дії частин цих еліт є цілком можливими на фоні відсутності успіхів і наявних невдач на полі бою. Це очевидно, що є певне нерозуміння, куди Росія рухається. Тому я думаю, він, враховуючи його панічний страх стосовно свого життя і свого здоров’я, цілком реально оцінює, що певні заколоти можуть бути проти нього. І він робитиме все, щоб максимально цю ситуацію контролювати, і цього не допустити. Логічний шлях будь-якого диктатора, особливо, якщо він програє у війні, яка мала бути маленькою і переможною", – розповіла Золкіна.

"Але мені здається, що все таки в цьому рішенні про "воєнний стан" немає бажання у якийсь спосіб отримати кращий контроль над процесом навколо Кремля. Мені здається, це все таки більш з одного боку, вимушене рішення: тому що цими територіями треба управляти, коли ви можете втратити над ними контроль. Росія втрачає контроль над окупованими територіями – метр за метром у Херсонській області зараз – і перспектив утримати цей контроль у них дуже мало. Тому це вимушені кроки. Якби вони не боялися контрнаступальних дій з боку України, то вони би влаштовували паради, заводили б туди ще нову кількість військ, і жодних "воєнних станів" не оголошували", – пояснила експертка.

Вона наголосила, що це локальний вимушений крок, який "частково відповідає очікуванням яструбиної частини російського суспільства, яка давно вимагала воєнного стану на території всієї Росії".

"І це от такий напівкрок, що "ви очікували радикальних кроків від нас, от вам будь ласка там частково на території цих окупованих районів України", – додала Золкіна.

"Але мені здається, такого прямого зв’язку між намаганням у самій Росії на федеральному рівні закрутити гайки оцим рішенням немає. Хоча, звичайно, Путін боїться розколу певних еліт, заколоту, тому максимально намагатиметься це попередити", – резюмувала експертка.

"Воєнний стан" на окупованих територіях

Путін видав указ про запровадження від 20 жовтня "воєнного стану" на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Українська влада назвала це рішення ознакою агонії кремлівського режиму, проте не виключила, що такий крокдодасть проблем жителям окупованих територій.

Окрім того, у восьми регіонах РФ запровадила "середній рівень реагування". Йдеться про анексовані Крим та Севастополь, а також Краснодарський край, Білгородську, Брянську, Воронезьку, Курську та Ростовськуобласті.

Також оголошений рівень підвищеної готовності на територіях Центрального (зокрема, Москва) і Південного федеральних округів РФ.

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