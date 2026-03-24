Страхування та диференціація тарифів: які зміни планують в "Укрзалізниці"

Пресконференція проходить в укритті центрального вокзалу. На брифінгу були присутні керівник "Укрзалізниці" та залізничники / © ТСН

«Укрзалізниця» готова розглянути страхування пасажирів, на кшталт авіаперевезень, щоб захистити пасажира від ризиків, включаючи затримку потяга, або заподіяння шкоди здоров’ю.

Про це розповів голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський на пресконференції, яка проходить в укритті центрального залізничного вокзалу у Києві, передає кореспондент ТСН з місця події.

Страхування пасажирів в УЗ

«Страхування це окремий продукт. Ми відкриті звичайно щоб страхувати людей, як при авіа. Ми відкриті до співпраці з страхувальники компаніями. Тут питання до готовності страхового ринку це приймати», — зазначив Перцовський.

Збільшення цін на квитки

Голова УЗ пояснив, чи варто чекати на збільшення ціни на квитки.

«У нас держава взяла чітку стратегію, щоб до кінця війни ціни не зростали. Навпаки держава зробила механізм замовлень на пасажирські перевезення. Єдине, в нас будуть видозміни до преміум квитків. Про ціноутворення розкажемо згодом», — сказав Перцовський.

Для довідки. Преміум-квитки «Укрзалізниці» — це квитки у вагони СВ (люкс) та 1-й клас поїздів «Інтерсіті+».

