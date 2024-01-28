Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

“Страшилка для р*шистів”: військовий пояснив, чому російська пропаганда так боїться спецпідрозділ “Kraken”

“Страшилка для р*шистів”: військовий пояснив, чому російська пропаганда так боїться спецпідрозділ “Kraken”

Командир штурмової роти спецпідрозділу ГУР “Kraken” на позивний “Чіча” / Фото: ТСН.ua

Пропагандисти бояться бійців спецпідрозділу, каже військовий.

Командир штурмової роти спецпідрозділу Головного управління розвідки “Kraken” на позивний “Чіча” пояснив, в чому полягає унікальність спецпідрозділу, і чому російська пропаганда так боїться бійців цієї штурмової роти. 

 В ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA військовий розповів, що пропагандисти мають розуміти, що рано чи пізно отримають відповідь за злочини.

“У випадку російської пропаганди — це страх, який вони відчувають по відношенню до “Кракена”. Це добре, тому що вони повинні боятися все своє життя, кожен день. Вони повинні розуміти, що в будь-який момент той, хто має відношення до злочинів, які вони зробили на території України, рано чи пізно отримають відповідь. Відповідь цю можуть їм дати бійці “Кракена”, а також інші бійці ГУР”, — каже “Чіча”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Руйнація Російської імперії — наша перемога! Дивіться інтерв'ю з командиром роти “Kraken” 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація