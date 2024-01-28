“Страшилка для р*шистів”: військовий пояснив, чому російська пропаганда так боїться спецпідрозділ “Kraken”

Командир штурмової роти спецпідрозділу Головного управління розвідки “Kraken” на позивний “Чіча” пояснив, в чому полягає унікальність спецпідрозділу, і чому російська пропаганда так боїться бійців цієї штурмової роти.

В ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA військовий розповів, що пропагандисти мають розуміти, що рано чи пізно отримають відповідь за злочини.

“У випадку російської пропаганди — це страх, який вони відчувають по відношенню до “Кракена”. Це добре, тому що вони повинні боятися все своє життя, кожен день. Вони повинні розуміти, що в будь-який момент той, хто має відношення до злочинів, які вони зробили на території України, рано чи пізно отримають відповідь. Відповідь цю можуть їм дати бійці “Кракена”, а також інші бійці ГУР”, — каже “Чіча”.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Руйнація Російської імперії — наша перемога! Дивіться інтерв'ю з командиром роти “Kraken”

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