Моторошна ДТП із 14 загиблими на Рівненщині: єдина вціліла жінка розповіла, що бачила перед аварією

На Рівненщині сталась кривава ДТП, в якій загинуло 14 осіб. Вижити вдалось лише 57-річний пасажирці автобуса.

Автотроща трапилася напередодні. На трасі Городище-Рівне-Старокостянтинів зіткнулися вантажівка і маршрутка. Слідчі розглядають кілька версій ДТП.

Пасажирка, яка вижила, ексклюзивно розповіла ТСН подробиці страшної аварії.

Букети квітів, іграшки, лампадки, а довкола деталі потрощених маршрутки та вантажівки. Так нині виглядає місце аварії, в якій загинуло 14 людей Усе трапилося напередодні. Ваговоз та бус з людьми від потужного удару викинуло з траси у поле.

Тетяна - єдина пасажирка, яка вижила у трагічному рейсі "Рівне-Хмельницький".

"Я за секунду побачила машину, яка горить, без коліс їде на нас. Ми не могли спастись - сюди машини їдуть, це в урвище падала я", - згадує жінка.

У поліції після ДТП заявили, що "вантажівка за невстановлених обставин здійснила виїзд на зустрічну ліву для себе смугу дорожнього руху, де здійснила зіткнення із рейсовим мікроавтобусом".

Згодом слідчі повідомили: усіх 14 загиблих ідентифікували. Це жителі Хмельницької та Рівненської областей, віком від 20 до 67 років. Серед них 6-річний хлопчик, який загинув разом з батьками. У прокуратурі назвали перші ймовірні причини аварії.

ДТП на Рівненщині

"Перше це - пошкодження колеса грузового автомобіля, внаслідок чого виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з маршрутним автобусом", - каже керівник прокуратури Рівненщини Андрій Рудницький.

Також є версія щодо випуску на лінію несправної вантажівки, неуважність водія, або ж, мовляв, інші обставини непереборної сили.

57-річна пані Тетяна просить не показувати обличчя. Вона єдина вижила в цій аварії. Згадує все, як страшний сон. Її у тяжкому стані доправляли до острозької лікарні. Медик швидкої, каже жінка, змушений був її тримати собою в кареті.

"Я особливо хочу відмітити фельдшера Ковальчука Сергія, він мене обнімав, щоб я не вилетіла на цих дорогах. Саме до мера я звертаюсь - зроби дорогу, щоб нас довозили таких, як я нормально, а не ми помирали од тої дороги", - каже Тетяна.

Нині стан пацієнтки стабілізували. Її транспортуватимуть до обласної лікарні на операцію.

"Перелом передпліччя правої руки зі зміщенням обох кісток, також закрита травма грудної клітки з переломом 5, 6, 7, 8 ребра з права", - каже завідувач реанімаційний відділенням Сергій Кухарчук.

Нині ж слідчі призначили 18 експертиз, щоб встановити усі деталі аварії. Якщо встановлять, що вантажівку чи маршрутку на лінію випустили несправними, то притягатимуть, кажуть, до відповідальності профільних посадовців. Обидва водії теж не вижили. Водночас біля місця аварії зупиняються люди віддати шану загиблим. Із загиблими у їхніх містах та селах прощаються уже сьогодні.

На місце ДТП несуть квіти

Нагадаємо, ДТП за участю вантажівки та маршрутного таксі сталася поблизу села Верхів Рівненського району на трасі "Городище-Рівне-Старокостянтинів".

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