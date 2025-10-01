ТСН у соціальних мережах

Страшна негода в Одесі: людей на вулицях та у домівках накривало водою — моторошні подробиці

В Одесі напередодні лютувала сильна негода. Через це у місті є 9 загиблих.

Автор публікації
Олена Черняєва
Негода в Одесі / © ДСНС

2 жовтня на Одещині оголосили Днем жалоби — на згадку про трагічну загибель дев’яти людей. Цього дня скасовують усі розважальні заходи і приспустять державні прапори.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

Що відомо про загиблих

Рятувальники нарешті змогли дістатися місця загибелі цілої родини. Сім’я з п’ятьох людей — двоє чоловіків, двоє жінок та дитина восьми років опинилися заблокованими у власному помешканні. Сусіди розповіли, що рівень води піднявся дуже швидко, і у найглибшому місці сягав п’яти метрів. Люди не змогли відчинити двері, аби вибратися назовні. Загибла родина були переселенцями.

Ще одна жертва — 38-річна працівниця «Укрзалізниці». Жінка поспішала додому і коли не змогла проїхати машиною, вирушила пішки. Але не подолала водного потоку. Ще одну загиблу — 23-річну дівчину шукали всю ніч. Свідки бачили, як її відносило течією, але допомогти не змогли. Особи ще кількох загиблих встановлюють.

Що відомо про негоду в Одесі

Дощ лив майже дві доби, подекуди випала двомісячна норма опадів. Ще до обіду містяни казали — таке трапляється постійно під час сильного дощу, а сьогодні вже кажуть — такого раніше не було. Цей удар стихії більш потужний, руйнівний і смертоносний, і не може зрівнятися з тим, що було раніше.

«Це страшна трагедія, і рятувальники досі не змогли дістатися тіл, там відкачують воду. Ще дві жінки потонули на затопленій вулиці, одна — у підвалі свого будинку. Одна із загиблих — 23-річна дівчина, яку шукали відучора, і знайшли вже зранку. Її віднесло сильним потоком води. Зранку у найбільш постраждалих районах продовжують відпомповувати воду, розгрібати бруд, принесений водою, і рахувати збитки», — каже речниця ДСНС в Одеській області Марина Аверіна.

На дорогах серед міста досі стоять кинуті автівки. Деякі з них були у воді по самий дах. І хоча міськрада від ранку благає власників забрати своє майно й дати проїзд громадському та спецтранспорту, зробити це не так вже й просто. Евакуатори перевантажені.

Школярів сьогодні повністю перевели на дистанційне навчання — саме через негоду. У частині шкіл підтоплено класи і укриття. У соцмережах ширилось відео порятунку літньої жінки — її збило потоком води, коли вона переходила вулицю. На щастя, її змогли витягти перехожі. Рятувальники не встигали за всіма викликами, було понад дві тисячі дзвінків і всім була потрібна допомога. ДСНС допомагали вибиратися людям із застряглих у воді машин, автобусів та відпомповувати воду. Евакуювали 230 машин, врятували 362 людини. Людей вивозили на дахах пожежних машин.

  • «Я взагалі не змогла потрапити додому, там все було перекрито. Ночувала у колеги. Зараз буду добиратися додому», — каже жінка.

  • «Ми йшли додому, води — ось так було, добиралися пішки, таксі не було сенсу брати, однаково все стояло в заторах, швидше було самим дійти», — каже одеситка.

У час пік, саме коли люди поверталися з роботи додому — в місті повністю припинив роботу електротранспорт. Машини та маршрутні таксі стали у заторах. Пішоходи йшли вулицями десь по коліно, а десь — і вище поясу у воді.

Сьогодні повідомляють про численні випадки переохолодження серед одеситів через тривале перебування у холодній воді.

Майже три десятки населених пунктів в області залишилися без світла. Були перебої з електрикою і в кількох районах Одеси.

Наразі рух електротранспорту відновили частково. Кілька вулиць в місті досі перекрито для проїзду.

