Страшна негода в Одесі: під воду пішла маршрутка, у місті багато загиблих — нові подробиці

Наслідки негоди в Одесі / © ГУ ДСНС в Одеській області

Реклама

В Одесі жахливі наслідки після негоди: вулиці у місті затоплені, ними плили ятки. Вранці стало відомо про 9 жертв потопу.

Дощ почав лити ще в ніч з понеділка на вівторок, і після короткої перерви з новою силою припустив напередодні вдень. Зливова каналізація не змогла впоратись із великою кількістю води і вулиці в Одесі попливли.

Вода доходила людям до пояса. Під воду пішла маршрутка. Течією буквально несло перехожих. У місті через затоплені дороги утворився транспортний колапс.

Реклама

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Олена Черняєва.

Через потоп в Одесі відомо про 9 загиблих. Одна з них — 23-річна дівчина, яку шукали відучора. Сусіди начебто бачили, як вона вчепилась за дерево, щоб її не понесло течією та благала про допомогу. І хоча зараз дощу вже нема, він лив майже 2 доби, подекуди випала 2-місячна норма опадів.

В одеській мерії наполегливо просять містян утриматись від пересувань у першій половині дня. Школярів сьогодні повністю перевели на дистанційне навчання. У частині шкіл підтоплені класи, а надто — укриття.

Залило не лише дороги — підтопило магазини, медичні кабінети, поштові відділення — все, що розташоване нижче першого поверху. Затопило і підземні паркінги у кількох житлових масивах. Дорогами пливли зірвані з фундаменту ятки. У соцмережах ширилось відео порятунку літньої жінки — її збило потоком води, коли вона переходила вулицю. На щастя, її змогли витягти перехожі.

Реклама

Рятувальники допомагали вибиратися людям із застряглих у воді машин та відпомповувати воду. У час пік, саме коли люди поверталися з роботи додому — в місті повністю припинив роботу електротранспорт. Пішоходи йшли вулицями десь по коліно, а десь і вище поясу у воді. Майже три десятки населених пунктів в області залишилися без світла. Були перебої з електрикою і в кількох районах Одеси.

У ДСНС Одещини повідомили, що рятувальники всю ніч допомагали людям, які постраждали через негоду.

“Надзвичайники вилучали автівки, відкачували воду з будівель та шукали зниклу дівчину, яку знайшли о 7 ранку. На жаль, вона загинула. На місці пошуку працювала психолог ДСНС. Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів. Від ДСНС залучено 255 рятувальників та 68 одиниць техніки”, - повідомили там.

Також рятувальники евакуювали людей із маршрутки, яка пішла під воду.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПОТОНУЛА і ЦІЛА РОДИНА в ОДЕСІ через ПІДТОПЛЕННЯ ВУЛИЦЬ після ДОЩУ!