ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
795
Час на прочитання
2 хв

Страшна негода в Одесі: під воду пішла маршрутка, у місті багато загиблих — нові подробиці

В Одесі ліквідовують наслідки негоди.

Автори публікації
Олена Черняєва Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Наслідки негоди в Одесі

Наслідки негоди в Одесі / © ГУ ДСНС в Одеській області

В Одесі жахливі наслідки після негоди: вулиці у місті затоплені, ними плили ятки. Вранці стало відомо про 9 жертв потопу.

Дощ почав лити ще в ніч з понеділка на вівторок, і після короткої перерви з новою силою припустив напередодні вдень. Зливова каналізація не змогла впоратись із великою кількістю води і вулиці в Одесі попливли.

Вода доходила людям до пояса. Під воду пішла маршрутка. Течією буквально несло перехожих. У місті через затоплені дороги утворився транспортний колапс.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Олена Черняєва.

Через потоп в Одесі відомо про 9 загиблих. Одна з них — 23-річна дівчина, яку шукали відучора. Сусіди начебто бачили, як вона вчепилась за дерево, щоб її не понесло течією та благала про допомогу. І хоча зараз дощу вже нема, він лив майже 2 доби, подекуди випала 2-місячна норма опадів.

В одеській мерії наполегливо просять містян утриматись від пересувань у першій половині дня. Школярів сьогодні повністю перевели на дистанційне навчання. У частині шкіл підтоплені класи, а надто — укриття.

Залило не лише дороги — підтопило магазини, медичні кабінети, поштові відділення — все, що розташоване нижче першого поверху. Затопило і підземні паркінги у кількох житлових масивах. Дорогами пливли зірвані з фундаменту ятки. У соцмережах ширилось відео порятунку літньої жінки — її збило потоком води, коли вона переходила вулицю. На щастя, її змогли витягти перехожі.

Рятувальники допомагали вибиратися людям із застряглих у воді машин та відпомповувати воду. У час пік, саме коли люди поверталися з роботи додому — в місті повністю припинив роботу електротранспорт. Пішоходи йшли вулицями десь по коліно, а десь і вище поясу у воді. Майже три десятки населених пунктів в області залишилися без світла. Були перебої з електрикою і в кількох районах Одеси.

У ДСНС Одещини повідомили, що рятувальники всю ніч допомагали людям, які постраждали через негоду.

“Надзвичайники вилучали автівки, відкачували воду з будівель та шукали зниклу дівчину, яку знайшли о 7 ранку. На жаль, вона загинула. На місці пошуку працювала психолог ДСНС. Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів. Від ДСНС залучено 255 рятувальників та 68 одиниць техніки”, - повідомили там.

Також рятувальники евакуювали людей із маршрутки, яка пішла під воду.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПОТОНУЛА і ЦІЛА РОДИНА в ОДЕСІ через ПІДТОПЛЕННЯ ВУЛИЦЬ після ДОЩУ!

Дата публікації
Кількість переглядів
795
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie