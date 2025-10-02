Страшна негода в Одесі: що зараз відбувається у місті після потопу та чому зросла кількість жертв

Наслідки негоди в Одесі

Ліквідація наслідків негоди в Одесі триватиме щонайменше тиждень. Про це заявив віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба, який нині у постраждалому від стихії місті.

Зараз тут розслідують причини трагедії, зокрема: чи можливо було уникнути людських жертв. Між тим в Одесі кількість загиблих внаслідок негоди зросла до десяти. Сусіди виявили в одному з затоплених будинків тіло 90-річної жінки. Сьогодні на Одещині — оголошений День жалоби за загиблими.

Потік брудної води перетворив цей колись квітучий провулок на суміш мулу та друзків. Вода нищила все на своєму шляху — трощила бетонні паркани, зносила асфальт, ламала дерева. У найглибшому місці рівень сягнув п’яти метрів. Родина з п’яти людей опинилася у пастці у власному житлі — цокольний поверх, де вони мешкали, пішов під воду.

«У нас виходить приміщення охорони та гараж, і двері через кількість води зачинилися, я вважаю, на жаль, ці люди так і загинули, думаю, через те, що стрімко почала підніматися вода, заклинило двері, через велику кількість води неможливо їх відчинити», — каже мешканка затопленого будинку Анастасія.

Ще четверо людей потонули, змиті потоком води просто з міських вулиць. Чи можна було запобігти трагедії — нині розслідує спеціальна комісія.

«Зрозуміло що система міста не впоралась з тим об’ємом опадів, який випав і тут потрібно зрозуміти, чому це відбулось на сьогоднішній день не завершена робота щодо ліквідації наслідків, я більше скажу вона тільки починається і буде продовжуватися мінімум ще тиждень», — каже міністр розвитку громад та територій, віцепрем’єр-міністр України Олексій Кулеба.

Міські чиновники твердять, що злива була надпотужна, і що жодна система каналізації неспроможна прийняти та швидко пропустити таку кількість дощової води за короткий час.

«Ми підготували зливову мережу до очікуваної зливи, за інформацією метеослужби, 30 вересня випало 94 мм опадів при місячні нормі 42 мм тобто за одну добу випало більше два і два раза відповідно зливова мережа просто не витримала», — каже директор департаменту Одеської міськради Леонід Гребенюк.

Але одесити кажуть: каналізація міста давно не витримує і менших дощів, і говорять про непродуману хаотичну забудову міста, де забиті дренажні отвори та забетоновані протоки. А ще вказують на недостатність зелених зон і відкритої землі, здатної поглинати воду.

«Ми вже довго скаржимось на цю “лівньовку”, вона десь перекопана, закопана, туди десь каналізаційні труби спускали люди, я розумію, що десь підкопи якісь робили, і скаржились вже 2 роки», — каже мешканка затопленого будинку Марина Майданюк.

Чи можна було уникнути людських жертв — головне питання, відповіді на яке шукає спеціальна комісія. Чому не спрацювала система оповіщення, чому одесити не отримали вчасного попередження про серйозну небезпеки, а школи не перевели на дистанційне навчання.

«Ще рік назад тому я звертався до міської ради з листами, бо це питання не вперше виникає, щодо врегулювання питання роботи колекторів “ливневок”, хай комісія вивчає», — каже голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Майже три сотні приватних будинків і майже чотириста багатоповерхівок — постраждали від підтоплення. Потонули сотні автівок — їх неможливо відновити. Збитки рахує і місцевий бізнес: майже усі крамниці та кав’ярні на перших поверхах залило водою — товар зіпсований.

Третю добу поспіль рятувальники невпинно качають воду — з підвалів, цокольних поверхів, подвір'їв. Тільки з підземних паркінгів вилили понад 15 тисяч кубометрів води. Щастя, що під час негоди не було обстрілів, адже для багатьох містян — саме паркінги є місцем сховища. Відкачують воду і з укриттів — були затоплені сорок два бомбосховища.

У ніч з п’ятниці на суботу синоптики знову прогнозують в Одесі потужні зливи. Аби вони не стали нищівними для міста, усі служби мають встигнути ліквідувати наслідки попередньої стихії і підготуватись до зустрічі нової.

