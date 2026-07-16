Страшна пожежа та загиблі: росіяни завдали повторного удару під час ліквідації наслідків обстрілу (фото, відео)

Наслідки атаки на Дніпропетровщину / © ТСН

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Прицільний удар Росії по рятувальниках на Дніпропетровщині — троє бійців ДСНС дістали поранення. У прифронтовій Петропавлівці вони саме гасили охоплені вогнем приватні будинки, коли російські окупанти вдарили знову. Тоді ж двоє цивільних громадян загинули на місці. А от поранених вогнеборців наразі рятують у лікарні Дніпра.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Росіяни вдарили по рятувальниках

Вони приїхали на місце події одразу після першої атаки, аби оперативно загасити палаючі оселі та врятувати цивільних мешканців, коли окупанти завдали підступного повторного удару дроном. Момент вибуху зафіксували на відео місцеві журналісти.

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Заступник начальника пожежної частини Олег зізнається: сховатися у безпечне місце вони з колегами просто фізично не встигли.

Олег, заступник начальника пожежної частини: «Я його навіть не бачив. Це була дуже швидкісна ціль. Безпілотник летів надзвичайно швидко. Атака була цілеспрямованою, вдарили саме по нас. Бо там, де ми тоді перебували, не було жодних військових об’єктів. На тій локації були тільки ми з колегою та цивільні люди, яких ми якраз намагалися відвести у безпечне місце».

Чоловік згадує: коли після потужного вибуху нарешті прийшов до тями, першим ділом намагався допомогти тим, хто був поруч, але його тіло повністю відмовило.

Олег, заступник начальника пожежної частини: «Я був повністю паралізований. Не міг абсолютно нічого зробити, повернути міг тільки голову. Коли повернувся, то побачив, що зовсім поряд біля мене лежить цивільний чоловік, який у момент вибуху накрив мене собою. Я дуже хотів накласти йому рятівний турнікет, але взагалі не відчував ні своїх рук, ні власного тіла».

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Боротьба лікарів за життя вогнеборців

Внаслідок тієї жорстокої ворожої атаки двоє цивільних громадян, на жаль, загинули. А трьох поранених бійців ДСНС медики екстрено доправили до лікарні у Дніпро. У них діагностували важкі контузії, численні переломи та складні опіки. Заступник начальника частини Олег виявився найтяжчим пацієнтом серед усіх госпіталізованих.

«Він поступив до нас із важкими опіками та вибитим суглобом. Але наразі все йде добре — молодий міцний організм справляється з травмами. Ми вже бачимо позитивну динаміку і розуміємо, що сьогодні зможемо перевести його далі для подальшого лікування. Проте попереду на нього ще чекають необхідні етапні хірургічні операції», — каже лікар.

Олег працює рятувальником уже понад двадцять років. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він свідомо вирішив повернутися з міста до своєї рідної Петропавлівки, аби захищати від нищівного вогню рідне селище. Петропавлівка розташована практично на кордоні з Донеччиною і щодня перебуває під постійними обстрілами російських військ.

Саме тому одразу після повного одужання та реабілітації мужній рятувальник планує знову повернутися на службу до своєї частини.

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