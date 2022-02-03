Страшна швидкість і уламки авто по всій дорозі: деталі смертельної аварії з маршруткою біля Львова

Страшна швидкість і уламки авто по всій дорозі: деталі смертельної аварії з маршруткою біля Львова

В ДТП загинула одна людина, ще шестеро потрапили до лікарні.

В селі Рясна-Руська, що неподалік Львова, зіткнулися маршрутка та легковик. В аварі загинув водій іномарки, шестеро людей зазнали травм - усі потерпілі жінки.

Як йдеться у випуску ТСН.ua, приміська маршрутка "Львів-Зелів" їхала у напрямку Львова. За інформацією поліції, раптово на зустрічну виїхав легковик. Удар був такому сили, що водій іномарки, 39-ти річний чоловік, загинув на місці. Його затисло у салоні, тіло за допомогою спецінструментів діставали рятувальники. Уламки автомобіля порозліталися по всій дорозі.

За словами товариша і напарника водія маршрутки, легковик їхав на великій швидкості, коли врізався в пасажирський автобус.



"Казав, звідтам машина гнала по чорній силі, була страшна швидкість", - сказав чоловік.

Під час аварії в салоні маршрутки було 11 пасажирів. Шестеро з них зазнали травм - їх доправили до лікарні. За попередньою інформацією медиків, стан двох пасажирок середньої тяжкості - у них закрита черепно мозкова травма і струс мозку. Ще у трьох постраждалих легші травми.

Водія автобуса в лікарні освідчили на стан алкогольного сп'яніння, але результатів експертизи ще немає.

В аварії неподалік Львова загинула людина, ще шестеро травмовані

Як розповіли у пресслужбі Лікарні швидкої допомоги Першого медоб’єднання Львова, до них надійшло шестеро постраждалих внаслідок ДТП біля Рясне-Руська. Усі вони - жінки. Найстаршій - 56 рокій, у неї забійна рана тімяної ділянки зліва, її оглянули та відпустили додому. В іншої потерпілої 54-річної жінки - забій грудної клітки, її теж відпустили додому. А ось в ще однієї 54-річної пасажирки - підозра на злам кісток черепа, зараз її обстежують медики. У 35-річної пасажирки діагностували перелом кісток носа, її госпіталізували до ЛОР відділення. Ще двох пасажирок 39 та 19 років із забоями ділянки голови оглянули та відпустили додому.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталась близько 7:30. Внаслідок аварії загинув 39-річний житель Львова, водій "Шкоди Октавії".

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