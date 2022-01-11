Страшна смерть на полюванні: у лісі під Житомиром стік кров'ю КОРДівець після нападу дикого кабана

Страшна смерть на полюванні: у лісі під Житомиром стік кров'ю КОРДівець після нападу дикого кабана

Мисливці кажуть, сутичка тривала лічені секунди.

У лісі під Житомиром під час полювання стік кров'ю від жахливої рани командир штурмового загону КОРД Євген Андрійковець.

Про те, як усе сталося - 10 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Собака чоловіка, Хантер, сполохав кабана. Тварина вискочила прямісінько перед одним із мисливців, Євгеном. Чоловік ще встиг вистрілити, але цього разу кабан виявився спритнішим. Самі мисливці кажуть, сутичка тривала лічені секунди, а потім добрих півгодини боротьби за життя Євгена.

Дмитро Мазяр був з Євгеном до останніх секунд його життя.

Врятувати поліцейського вони не могли, переконує хлопець. Рана була дуже велика, розрив артерії, вони трьома ременями перетиснули ногу Євгена, але кров все одно хлюпотіла.

За фактом смерті людини порушили кримінальну справу за статтею "вбивство" з поміткою "нещасний випадок".

"Розпочато досудове розслідування, буде встановлене коло осіб, обставини та законність полювання і інші обставини, які мають важливе значення", - зазначили в прокуратурі.

У лісовому господарстві вже повідомили, полювання було легальним, у загиблого були всі дозволи та ліцензії.

Новини України: у лісі під Житомиром дикий кабан завдав смертельної рани спецпризначенцю КОРДу

Завідувач сектору мисливського господарства Житомирського лісового та мисливського господарства Роман Логвинчук не пригадує жодного випадку коли б кабан кинувся на людину.

"Це просто прикрий випадок, збіг обставин. Зазвичай дикий кабан, це звір, коли він відчуває, що його переслідують чи безвихідь, він може кинутися на свого нападника", - зазначає він.

Спецпризначенця КОРДу Євгена Андрійковеця поховають завтра у Житомирі.

Нагадаємо:

У Харківській області застрелили відомого полтавського хірурга Романа Ростовського. Чоловік перебував на полюванні зі знайомими, а один із них випадково поцілив йому в голову.

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