Страшна спека та тропічні зливи: синоптики дали тривожний прогноз погоди на літо 2026 року в Україні

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні / © pexels.com

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Погодні гойдалки в Україні стають дедалі агресивнішими: в один момент країну виснажує затяжна посуха, а вже за кілька годин міста паралізують раптові тропічні зливи та штормовий вітер.

Чому кліматичні зміни в Україні відбуваються значно швидше, ніж у середньому на планеті, яке літо чекає на нас цьогоріч та які унікальні європейські секрети виживання дозволяють рятуватися від спеки й одночасно заощаджувати на світлі — у великому аналітичному репортажі кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Чому в Україні теплішає швидше

Рекордно теплими у світі стали саме останні 10 років. Як демонструють графіки нагрівання планети, 2024 рік став першим, коли науковці чітко зафіксували зростання глобальної температури на 1,5 градуса порівняно з усередненою історичною нормою. Проте в Україні цей показник є суттєво вищим і сягає вже плюс 2,4 градуса. Вчені констатують: енергетичний баланс Землі безповоротно втрачено, і наша країна опинилася в самому центрі цих потрясінь.

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Головна ознака сучасних змін клімату — повна втрата передбачуваності. Те, що раніше фіксувалося раз на сезон, тепер стається ледь не щотижня. Наприклад, посеред дня пекельні +30 із ясним небом практично раптово затягують сиві хмари з проливними дощами та градом, після чого температура стрімко падає на 10 градусів, змушуючи людей знову діставати теплий одяг.

Фахівці Українського гідрометеорологічного інституту пояснюють такий стрімкий температурний стрибок географічним розташуванням нашої держави.

Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС та НАН України: «На це, звичайно, впливає дуже багато чинників, і основний з них — це наша віддаленість від океанів. Лише частина західних областей перебуває під впливом Атлантики. І тому ріст температури саме на континентальній частині відбувається значно швидшими темпами, є більш суттєвим».

Саме світовий океан зазвичай поглинає понад 90% надлишкового тепла та парникових газів. Проте наразі він уже критично перегрітий, через що в атмосфері руйнується «струминна течія» — умовний бар'єр, який раніше чітко розділяв холод і тепло. Коли цей бар'єр ламається, арктичний холод отримує можливість безперешкодно переміщатися на нашу континентальну територію, провокуючи різкі погодні стрибки.

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Червень 2026: синоптики прогнозують виснажливе літо

Попри прохолодний та дощовий кінець весни, вже від перших днів червня синоптики прогнозують стрімке потепління та початок нових тривалих хвиль тепла.

Наталія Птуха, начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру: «Температурний режим в червні очікується на півтора градуса вище від кліматичної норми. Для червня норма становить від 19 до 23 градусів».

Традиційно найспекотніші та найгарячіші дні чекають на жителів півдня, сходу, а також Закарпаття. Водночас літні опади будуть вкрай строкатими та нерівномірними. Метеорологи попереджають, що літо 2026 року стане серйозним випробуванням через поєднання тривалих періодів спеки та раптових тропічних злив, коли за кілька годин на місто виливатиметься місячна норма води. Постає логічне запитання: як функціонуватимуть наші міста в умовах понівеченої російськими атаками енергетики?

Ефект розпеченої пательні: як реагує організм та поради кардіолога

Під час проведення замірів на метеомайданчику в Києві термометр зафіксував реальну температуру повітря в білій психрометричній будці на рівні +20 градусів. Проте за суб'єктивними відчуттями людей на вулиці було не більше 15–17 градусів тепла. Науковці пояснюють: існує чітка фізіологічна залежність — кожні 2 метри за секунду вітру автоматично знижують людське тепловідчуття на один градус.

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Проте в умовах повного літнього штилю щільна міська забудова, яку нещадно розжарює сонце, миттєво перетворюється на справжню пательню. Об'єктиви тепловізорів фіксують, що найщільніші райони з асфальтом, бетоном та великою кількістю сталевих конструкцій за день вбирають у себе колосальні обсяги тепла, а вночі починають щедро віддавати його назад у простір.

У таких бетонних пастках людський організм буквально закипає. Кров починає швидко густішати, а серце працює на межі виснаження. В українських реаліях до цього додається сильний хронічний стрес через постійні російські обстріли.

Сюзанна Солтані, лікарка-кардіологиня: «Насамперед в зоні ризику пацієнти з ішемічною хворобою серця, з гіпертонією. Також в зоні ризику пацієнти з цукровим діабетом — оскільки у них ураження і судин, і нервів. Пацієнти старші 60 років. Найбільше звернень — саме в періоди перепаду температур».

Аби безболісно пристосуватися до витівок погоди, кардіологи наполегливо рекомендують:

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розпочати регулярний щоденний контроль артеріального тиску;

вживати достатню кількість чистої рідини — обов'язково не менше 1,5–2 літрів на день;

повністю уникати важких і виснажливих фізичних навантажень у спекотні години;

у жодному разі самостійно не скасовувати медичні препарати, які були попередньо призначені лікарем.

Європейський досвід: «зелені кондиціонери» чеського міста Брно

У чеському місті Брно місцева громада підійшла до проблеми глобального потепління прагматично — там вирішили не просто рятуватися від літньої спеки, а максимально заощадити на дефіцитних енергоносіях. Зі звичайних і холодних радянських панельних будинків чехи створили високоефективні пасивні споруди.

Головний секрет європейського сталого будівництва — масове облаштування повноцінних клумб, зелених трав'яних покрівель та живих дерев безпосередньо на дахах житлових будинків. Така зелень працює як ідеальний природний кондиціонер: взимку вона надійно утримує тепло всередині будівлі, а влітку — ефективно охолоджує весь будинок.

Замість того, щоб під час тропічних злив безглуздо спускати дощову воду в каналізацію і забивати міські стоки, у Чехії її збирають у спеціальні підземні резервуари. Надалі ця волога поступово випаровується, створюючи прохолодний мікроклімат навколо стін. У підвалах таких модернізованих будинків безперервно працюють екологічні теплові насоси, а вікна захищені зовнішніми жалюзі. У підсумку чиста економія мешканців на опаленні та кондиціонуванні повітря сягає половини від звичних сум. За словами чеського еколога та стратегічного директора фундації «Партнерство» Мірослава Кундрати, такі інвестиції є недешевими, але повністю окупаються за кілька років.

В Україні, і навіть у столиці, подібних пілотних енергоефективних проєктів наразі критично мало. Екологи наголошують, що Київ, зважаючи на наявність профіцитного бюджету, мав би всі шанси стати справжнім лідером та прикладом для інших європейських міст у сфері кліматичної адаптації. Системне зелене будівництво, облаштування сонячних панелей на дахах висоток та збирання опадів — це вже давно не про абстрактний комфорт чи красу, а про банальне виживання людства у новій кліматичній реальності, до якої нам доведеться пристосовуватися.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПЕКЕЛЬНЕ ЛІТО-2026: синоптики й лікарі ПОПЕРЕДЖАЮТЬ! Як не стати ЖЕРТВОЮ ПОГОДИ?!

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