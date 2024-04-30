Страшна трагедія в Одесі і вибухи в Харкові: багато загиблих і поранених

Російські окупанти 29 квітня підступно "накрили" Одесу: багато загиблих і поранених. А місцеві досі знаходять елементи ураження з російської ракети, яка атакувала цивільну інфраструктуру. В місті оголосили день жалоби. Але і цього окупантам виявилося замало: зранку 30 квітня рашисти вгатили по Харкову! КАБи "накрили" два райони міста.

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Ракетний удар по Одесі

Це кадри перших хвилин після російського удару по Одесі. О 18:28 29 квітня у місті пролунав гучний вибух. Незадовго до цього у Повітряних силах попередили містян про балістичну загрозу. На місце одразу виїхали рятувальники і представники місцевої влади. Квітуча зелена алея вздовж берега моря, яка була улюбленим місцем прогулянки для туристів і самих одеситів, перетворилась на місце жорсткого вбивства.

За інформацією правоохоронців, ворог застосував ракету зі шрапнелю: начинив її кубиками, щоб вбити якомога більше людей, отже – цивільних.

"Удар було здійснено балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. В радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами зс рф свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців", – повідомили в Офісі генерального прокурора.

Вогнеборці опублікували приголомшливі кадри рятувальної операції.

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Робота ДСНС біля "Будинку Ківалова" після ракетного удару по Одесі / Скриншот з відео

Під удар потрапила знаменита будівля палацу студентів Одеської юридичної академії неподалік від моря. Цей замок у народі називають "Будинком Гаррі Поттера" або ж "Будинком Ківалова" – колишнього нардепа, який очолює юридичну академію. За інформацією місцевих ЗМІ, він у цей час був у будівлі і отримав поранення.

Загинув і колега Ківалова – проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Факт трагедії підтвердили на офіційній сторінці закладу вищої освіти.

Проректор з питань навчально-інноваційного розвитку та економічної діяльності МГУ Борис Васильєв / Фото: Міжнародний гуманітарний університет

В Одесі десятки постраждалих внаслідок атаки

Станом на вечір 29 квітня було відомо про 32 поранених людей. З них 25 перебували у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна.

Відомо, що дівчинка, якій немає й пʼяти років, перебуває у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих – також у реанімації, повідомляв тоді голова ОВА Олег Кіпер.

Пізніше на підступний удар по цивільних, який забрав життя людей, відреагував і мер міста Геннадій Труханов просто з однієї з палат в одеській лікарні.

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В Одесі загинули люди

Зранку 30 квітня детальніше про стан постраждалих розповів Кіпер. Схоже, помер саме той чоловік, за життя якого, за словами мера, так відважно боролись лікарі. У місті 30 квітня оголосили днем жалоби.

"На жаль, кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до 5 осіб. В лікарні помер чоловік 1960 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…" – написав у Мережі голова ОВА.

У медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. У важкому стані перебувають восьмеро людей, з них четверо – у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка. Лікарі намагаються робити все можливе.

Реакція Зеленського на удар по Одесі

Ввечері 29 квітня на удар відреагував і президент Володимир Зеленський. Він подякував рятувальникам за швидке реагування і їхній героїзм. Та нагадав, що 29 квітня ворог укотре вдарив КАБами по Харкову.

Президент України Володимир Зеленський / Скриншот з відео

Удари по Харкову

Вдарили по Харкову рашисти і зранку 30 квітня. Близько 10:00 місто-мільйонник відчуло два потужні удари. Знову – керовані авіабомби, цього разу по Холодногірському та Київському районах Харкова. За даними начальника місцевої ОВА Олега Синєгубова, ворог поцілив поблизу житлових будинків по одній з паркових зон. Над містом здійнявся величезний стовп диму.

Наслідки удару КАБами по Харкову 30 квітня / Фото: ДСНС України

"Попередньо – два прильоти у Київському та Холодногірському районах. По цивільних обʼєктах. У Київському районі – знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Водночас загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається. Будьте обережні", – закликав Синєгубов.

За уточненою інформацією, внаслідок атаки на Харків загинула одна людина, ще семеро осіб постраждали.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним і друзям загиблих внаслідок рашистської атаки по Одесі, а також вкотре закликаємо українців у жодному разі не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

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