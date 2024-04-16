Страшна звістка з фронту: все про загиблого військового та активіста Петра Петриченка

Павло був аеророзвідником і воював на Херсонському, а потім і на Донецькому напрямках.

Величезна втрата для війська і для всієї України. У бою на Донеччині загинув відомий український активіст, а з 2022 року і сержант ЗСУ Павло Петриченко. Напередодні своєї загибелі мужній воїн підняв на вуха всю Україну. У своїх соцмережах від привідкрив страшну проблему у ЗСУ — лудоманію. На його петицію навіть відповів Зеленський.

Ким був Павло Петриченко і чому про нього має знати кожен українець? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Загинув Павло Петриченко

Павло Петриченко до війни — активіст, громадський діяч, один із засновників руху “Хто замовив Катю Гандзюк”.

Всього за кілька тижнів до війни він очолив штаб майбутньої партії Сергія Притули, про що планувалося оголосити в березні 2022 року, але на заваді стала війна.

Уже в квітні того ж року він переодягнувся в піксель, але не втратив свою фірмову посмішку. Павло був аеророзвідником і воював на Херсонському, а потім і на Донецькому напрямках. 15 квітня 2024 року його не стало у бою. Про це повідомила його сестра Марина:

“На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко”.

Мережа миттєво вибухнула, коли люди зі всієї України дізнались про його смерть. Сотні репостів і коментарів співчуття. Відомі воїни, побратими, активісти, волонтери, прості люди. Здається, ніхто не залишився осторонь звістки про героїчну смерть Павла.

“Пашка… Паш… Павлуша… Господи, скільки ще?!!! Скільки ще ти будеш забирати «сіль землі»?!!!!!!! Тобі там сумно, Господи? Чи що?!!!!!!!!!! Тварі грьобані! Ви будете вихаркувати Пашкину смерть тисячами!!!!

Паш, ти був Воїном з великої літери! Ми всі на колінах перед тобою! Я не знаю, як це все опанувати, Паш…

Люблю Тебе, Братику! Спасибі за все, що ти прививав мені всі ці роки! Обіцяю, що все буде виконано! рускі, ви будете зникати з цього світу, скільки мене буде. До кінця моїх днів! Паш, люблю!!!! Не вірю…”, — написав Сергій Притула.

Публічно попрощався з Павлом і відомий український блогер і автор Телеграм-каналу “Лачен пише” Ігор Лаченков. Каже, Павло був для нього моральним авторитетом:



“Україна втратила людину, яка була для мене моральним авторитетом та орієнтиром. Людина, яка змінювала цю країну та мала змінювати її далі, ще більше. Таких людей дуже мало, він загинув як воїн –— на полі бою. Паша Петриченко, на щиті. Біль, сльози, памʼять”.

Справжній герой

І це не пусті слова, бо Павло не лише на самому початку війни пішов захищати Україну і українців, але й піклувався про всіх своїх побратимів-армійців. Наприкінці березня Павло підняв, як виявилось, одну з найболючіших проблем ЗСУ — лудоманію. За його словами, через стрес бійці починають спускати свої гроші в казино. Ця епідемія накрила Сили оборони.

“Волонтерським майном забиті ломбарди у прифронтових зонах. Жодні донати онлайн-казино не компенсують шкоди, якої вони завдали армії… Я не знаю, скільки боєць програв своїх коштів, але він побратимам був винен 700 тисяч гривень. І незрозуміло, скільки боргів він має по кредитах”, — розповідав Павло.

Павло звернувся до президента

Він звернувся з петицією і до президента. Пропозиція дуже швидко набрала необхідні 25 тисяч підписів, кілька разів сайт президента “падав” через наплив українців.



“Шановний Пане Президенте,

Військовослужбовці вже третій рік знаходяться далеко від своїх сімей, в стресових умовах та без можливості повноцінного відпочинку, тож є особливо психологічно вразливими. Для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом, а тому швидко викликають дофамінову залежність та послаблюють їх самоконтроль. Непоодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити, цим заводячи себе та свої сім’ї в “боргову яму”, або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори

Гральний бізнес користується такою вразливістю, навмисне спрямовуючи свою рекламу на військовослужбовців, використовуючи символіку ЗСУ у своїх онлайн-казино та “відбілюючи” свою діяльність пожертвами на ЗСУ.

Окрім цього, багато російських онлайн-казино таргетують рекламу, аби отримати доступ до персональних даних військовослужбовців та інших громадян, що несе безпосередню загрозу національній безпеці нашої держави.

Борги військовослужбовців з ігровою залежністю також можуть стати елементом тиску зі сторони спецслужб країни-агресора”.

У Павла, якого підтримали тисячі українців, було кілька вимог: заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців на час воєнного стану, заборона реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та будь-яких повʼязаних асоціацій з армією: каски, форма, зброя, військова техніка і т.д, заборонити благодійним фондам співпрацювати із учасниками грального ринку, заборонити військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку, заборонити будь-яку рекламу чи публічні згадки фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям; а також заборонити ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення. Також зобов’язання інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати веб-сайти нелегальних казино.

Наступного вечора про проблему уже говорив президент.

Лудоманія — велика проблема для ЗСУ?

Як пише DW, з посиланням на українського військового командира взводу 92-ї окремої штурмової бригади Артема Осипяна, який у цивільному житті був психологом і спеціалізувався на залежностях, зокрема і ігровій, лудоманія в війську присутня і це ще одна загроза для бійців та армії в цілому.



“Майже у кожному батальйоні можна знайти людину, яка зловживає азартними іграми — онлайн-казино чи букмекерськими платформами. За статистичними даними, до лудоманії більше схильні чоловіки. Наразі велика кількість чоловіків на службі. Крім того, деякі з них пішли до війська у пошуках заробітку. Тому можна спробувати припустити, що в ЗСУ є певна кількість людей, які схильні до лудоманії”.

У лудоманії є й інший страшний бік, каже військовий ЗСУ Юрій Гудименко. Військовий з боргами — найкращий подарунок для рашистів:



“Людина з боргами — найпіддатливіший інструмент для вербовки. І якщо ви думаєте, що цим інструментом користуємось тільки ми, то ви ох*єнно помиляєтесь. Росіяни знають про це не гірше за нас, і користуються гіперактивно. А наш боєць з боргами – це просто подарунок для них. Прикладів не буде, але, на жаль, не через те, що їх немає. Вони є”.



Гудименко підтверджує, що проданий дрон або тепловізор в ломбард — це, на жаль, не вигадка. Таке було і на його пам’яті, тож з ігроманією явно треба щось робити.

Чому не можна заборонити онлайн-казино в ЗСУ?

“Ніхто не може заборонити участь в азартних іграх”, адже це “конституційне право кожного”. Таку відповідь на петицію Петриченка дав голова Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Іван Рудий. Ця комісія з’явилась у 2020 році, після того як гральний бізнес в Україні став легальним. Вони займаються ліцензуванням і регулюванням азартних ігор, а також має можливість вносити гравців до спецреєстру, щоб обмежити їм доступ до азартних ігор онлайн. За словами Рудого, наразі у реєстрі таких майже 6000 осіб:

“За законом, внести гравця до списку можуть члени сім’ї першого ступеня споріднення. Командири, приміром, зробити це не можуть. Їх немає в переліку”.

Що роблять у Верховній Раді?

На початку цього року він пропонував внести зміни до законодавства, аби дозволити командирам батальйонів вносити бійців, які мають ігрову залежність, до відповідного реєстру. 4 квітня за справу взялись у Верховній Раді. Профільний комітет з питань фінансів податкової та митної політики ухвалив законопроєкт про заборону військовим грати в онлайн-казино. Крім цього, депутати пропонують ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей і віддати проблему на вирішення Мінцифрі. За це ще мають проголосувати у ВР.

Слава герою!

Сподіваємось, що цю важливу проблему, яку підняв Павло Петриченко, так просто не залишать на полиці і обов’язково вирішать! Нехай це стане черговим здобутком і перемогою Павла, який зробив для цього все можливе і віддав найдорожче — 15 квітня 2024 року він віддав життя за Україну, як і тисячі українців, які стали на захист країни! 16 квітня Павлу мало виповнитися 32 роки.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним і друзям Павла. Вічна пам’ять!

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СТРАШНА ЗВІСТКА З ФРОНТУ: загинув відомий активіст Петро Петриченко

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