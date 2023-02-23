Страшні розломи та цунамі від землетрусів: експерт розповів, як вони виникають та до чого готуватися

Землетруси продовжують жахати своєю руйнівною силою Туреччину та Сирію. Всіх шокують розломи в земній корі, які простягнулися на декілька кілометрів, а по ширині нагадують річку. Ці тріщини розкололи навпіл ліси, сади та цілі поселення. Чого очікувати від землетрусів Україні, чи загрожують вони нам, сайт ТСН.ua поспілкувався на цю тему з Олександром Кендзерою, директором Інституту геофізики Національної академії наук України.

Олександр Кендзера, член-кореспондент НАН України, директор Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України, сейсмолог

Чи загрожує Україні землетрус та розломи в земній корі, які виникли в сусідній Туреччині?

Землетруси, які нещодавно сталися на кордоні між Туреччиною і Сирією, пов’язані з потужним сейсмоактивним поясом нашої планети, який весь час генерував землетруси, генерує їх зараз і буде, на жаль, генерувати у майбутньому.

Цей небезпечний сейсмоактивний пояс пролягає від Азорських островів, через Середземне море, Італію, Грецію, а далі через Кавказ на Гіндукуш, де ділиться ще на дві частини. Цей пояс частково охоплює і територію України, і сейсмоактивну зону Вранча, яка теж є частиною цього сейсмоактивного поясу.

Сейсмоактивний пояс утворився в наслідок того, що багато мільйонів років тому назад зіткнулися величезні тектонічні материкові плити. Це Євразія, яка ніби рухається зверху вниз та Африканська, Індійська та Арабські плити, які рухаються з низу до верху (по карті). Можете собі уявити, наскільки це величезні та грандіозні по масштабах плити?! Вони зіткнулись мільйони років тому, але продовжують рухатися назустріч одна-одній увесь цей час. Вони продовжують рух назустріч і при цьому викликають дуже великі напруження в різних частинах цього сейсмоактивного поясу. Плити безупинно наповзають, підповзають одна під одну, труться, а від цього виникають сейсмічні хвилі, які доходять до поверхні і генерують те, що ми називаємо землетрусами.

Які території в Україні найбільш небезпечні, тобто де може статися землетрус у нас?

Найбільш небезпечні території України, де можуть виникати землетруси – це південний захід Одеської області, Кримські гори і впадина, яка знаходиться в Чорному морі біля кримського побережжя.

В 1927 році там стався настільки сильний землетрус, що він фактично зруйнував все побережжя. Також не дуже сильні, але небезпечні землетруси можуть відбуватися в Передкарпатті і Закарпатті.

Як людям вберегтися від можливих землетрусів?

Нам потрібно лише будувати сейсмостійкі будинки і все. Якщо об’єкт сейсмостійкий, то немає різниці коли відбудеться землетрус. Він все одно не буде зруйнований. І навпаки. Якщо будинок в аварійному стані і ніяк не захищений, то його зруйнує найменший поштовх.

Фото: Associated Press

Я нагадаю, що величина землетрусу залежить від того, скільки енергії було виділено у його вогнищі, вона виміряється магнітудою землетрусу за шкалою Ріхтера. А проява землетрусу на поверхні – його інтенсивність, вимірюється 12-ти бальною шкалою Меркаллі, або МСК-64, як її називають вчені.

Чи є якась класифікація землетрусів по потужності?

Зупинити геодинамічні процеси на нашій планеті неможливо, то і нічого дивного що землетруси були, є і будуть у майбутньому. Вони можуть бути різними за величиною. Адже чим довше накопичується енергія, тим сильніший землетрус.

Фото: Associated Press

Наприклад, дуже давно не було землетрусів в Туреччині, а тапер там їх сталась ціла серія. Тож весь час там накопичувалась енергія, яка шукала вихід. І зараз почало трусити саме це місце в сейсмологічному поясі. Був не лише той землетрус, який трапився 3 лютого, а й інші, які відбулись нещодавно магнітудою понад 5 і вище 6 балів. Про що це говорить? Що ця сейсмоактивна зона зараз ніби релаксує – віддає накопичену пружну енергію.

Спочатку відбулися рухи по одному розлому, а тепер це призводить до мінімуму ентропії положення тектонічних плит. Пройде кілька місяців і там енергія буде повністю реалізована в вигляді великої кількості середніх та слабких землетрусів. Після чого, можна припустити, що реальна небезпека зменшиться. Але насправді – це не так! Не забуваємо, що це сейсмоактивний пояс. Там весь час може накопичуватися енергія і в різних місцях. Вона може передаватися, як вздовж поясу, так і знизу вверх і навпаки, впливати на різні плити, що знаходяться на великій глибині.

Чим це загрожує Україні?

Зоною де виникають сильні підкорові землетруси в цьому сейсмоактивному поясі – є зона Вранча. Вона знаходиться на території Румунії. На величезній глибині в 140-180 кілометрів під землею відбуваються сильні землетруси. На великій глибині середовище достатньо однорідне і сейсмічні хвилі затухають повільно – вони розходяться на величезну територію.

На щастя, сильних землетрусів в зоні Вранча, які б могли налякати людей, вже давно не було. І очевидно, про те що в Україні можуть відбуватися землетруси, наші люди трішки забули. В загальному це властиво для населення, але ні в якому разі не для тих спеціалістів, які проектують нові споруди, будуть їх, а також захищають від землетрусів будинки та споруди.

Вони мають пам’ятати, що небезпека від землетрусів була і існує зараз. Потрібно постійно захищатися від цієї небезпеки. До речі, рівень сейсмічної небезпеки показаний на картах загального сейсмічного районування території України. Це стосується і Державних будівельних норм «Будівництво в сейсмічних зонах України». Цими картами повинні користуватися всі, хто хоче знати від чого нам доведеться захищатися в майбутньому, і які у нас можуть виникнути землетруси.

В світі уже всі добре завчили, що захиститись від землетрусу можна не передбаченням, коли він станеться, а саме вивченням сейсмічної небезпеки конкретних об’єктів і їх перевіркою на сейсмостійкість. Якщо будинок сейсмостійкий, то нічого робити не потрібно. А якщо виявлено слабину, то необхідно зміцнити об’єкт в цілому або його конструкції, які можуть бути недостатньо сильними, щоб витримати майбутній землетрус.

Поясніть природу утворення таких глибоких розломів, які утворилися в Туреччині. Чому вони утворилися поділивши навпіл села, міста, поля?

Наша планета складається з величезної кількості тектонічних плит, які весь час рухаються. Вони наповзають та труться одна об одну. Накопичують величезну кількість енергії, яка реалізується в вигляді землетрусу. Там де стався землетрус, можуть виникати розломи. Але насправді саме слово «розлом» означає границю між двома тектонічними блоками. І більше нічого.

Якщо йде розкриття цих границь між тектонічними блоками, то в такому випадку ми бачимо ніби в земній корі утворилося провалля (розлом), а коли плити підповзають одна на одну, то ми такого розлому не бачимо, а насправді він теж є, тільки схований під поверхнею землі.

Кожен раз, коли виникає землетрус, то він пов’язаний з рухами тектонічних блоків по розломах в земній корі або з руйнуваннями цілісних блоків. Якщо на розломах не накопичується пружна енергія, то вони не становлять значної небезпеки для людей, а ось за рухом тектонічних плит потрібно уважно слідкувати фахівцям. Тоді ми будемо чітко знати, що робиться на їх стиках. Адже землетруси виникають в наслідок того, що тектонічні плити руйнуються, підповзають одна під одну, труться одна об одну, відколюються одна від одної.

Чи можуть землетруси викликати цунамі?

Так. Землетруси можуть викликати цунамі, але там де є море або океан. Причому чим сильніше землетрус, тим відбувається більше переміщення тектонічних плит – вони або опускаються вниз або піднімаються вверх. Разом з собою плити піднімають морську воду, вона починає розтікатися і потік води, який йде від вогнища землетрусу до найближчого побережжя - називається цунамі. Чим ближче до побережжя, тим швидше цей потік починає гальмувати, ставати все крутішим і при цьому виникає величезна хвиля, яка заливає побережжя.

Такі наслідки від землетрусів можливі на побережжі морів або океанів. І лише коли ми маємо значні вертикальні переміщення тектонічних плит. Якщо плити просто труться одна об одну, то сильні цунамі від цього не виникають.

В Чорному морі можуть виникати невеличкі цунамі, але не таких масштабів коли руйнується все побережжя від потужної хвилі. Цунамі у нас спостерігалися раніше, але вони буди невеликими. На кілька метрів море відходило від берега, а потім накочувалося на берег. При цьому величина потоку була не значна щоб щось руйнувати. Цунамі – це не хвиля, хоч часто її помилково так називають. Насправді, це потік води, який утворився через те, що якась частина морського дна піднімається, та піднімає з собою воду. А вода починає розтікатися і доходить до берега. Якщо їй нікуди діватися, вона заливає берег.

Чи може через землетрус змінюватися клімат? В соціальних мережах, наприклад, пишуть, що через землетруси у Туреччині та Сирії, в Ізраїлі вже очікують на снігопад.

Це чиїсь фантазії. Землетруси в Туреччині та Сирії не можуть ніяк впливати на зміну клімату, а тим більше аби пішов сніг в Ізраїлі. Це просто не реально. Для того щоб змінився клімат, потрібно щоб тектонічні плити видали колосальну кількість енергії. І від того вже точно не піде сніг… Як відомо енергія не береться нізвідки і в нікуди не зникає. Але через землетруси зміна клімату маловірогідна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про основні правила та рекомендації, як потрібно діяти у разі землетрусу

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