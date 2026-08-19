Страшні вибухи, атаки на хостел та ринок і загибла: Росія масовано атакувала обласний центр України

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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Запоріжжя знову опинилось під підступною атакою росіян. Унаслідок ворожих ударів одна людина загинула, ще 9 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Близько першої ночі безпілотники вдарили по хостелу, торгових рядах та двоповерховому будинку. А вже вдосвіта окупанти скинули на житловий сектор керовану авіабомбу.

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На місцях ворожих влучань працює кореспондентка ТСН Даря Назарова.

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Авіабомба у приватному секторі: знищені будинки та вирва з водою

Близько 5-ї години ранку поруч із житловим будинком влетіла російська авіабомба. Ударною хвилею та каскадом уламків вона пошкодила одразу зо два десятки приватних обійсть.

Серед розкиданих речей та побитих меблів ущент зруйнованої оселі пан Сергій шукає своїх котів. Сам чоловік із дружиною дивом і ледь вибралися з-під завалів.

«Спали, і в останню хвилину я почув, як КАБ летить. Схопив дружину за рукав, і в цю кімнату ми заскочили — встигли, і все, ось так усе пішло кругом... Коти — не знаю, собака он живий, а коти не знаю. Один живий, де ще чотири — може, десь сховались», — пригадує перші секунди після вибуху постраждалий Сергій Сергійович.

Біля будинку комунальники терміново лагодять газову мережу, адже один з уламків російського КАБа пробив трубу. Поряд стоять розгублені пані Тетяна та пан Анатолій — будинок подружжя розтрощений.

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«У голові поки не вкладається, як і що далі робити. Оце все обвалило, вікно вибило...» — розповідають постраждалі.

Місцеві зізнаються: тривоги не чули, пролунав лише потужний вибух, після якого миттєво посипалися шибки та дерев'яні перекриття.

«Оце я спала на цьому дивані, оце мені пощастило — бо ж бачите? А тут син на дивані — все посипалось на нього, о Господи!» — бідкається постраждала пані Тетяна.

Скинута росіянами бомба вдарила безпосередньо по водогінній трубі біля будинку. На місці влучання — у велетенській вирві — утворився справжній басейн.

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Зараз на місцях працюють комунальники та екстрені служби: допомагають людям розбирати дахи та лагодити розбиті двері. Усім мешканцям, які залишилися просто неба, пропонують тимчасово зупинитись у транзитному хабі.

«За результатами встановлено пошкодження покрівель, вікон. На місці працюють всі оперативні служби, надається інформація для мешканців, у якому напрямку рухатися з метою отримання компенсації. Обленерго та міськгаз виконують аварійні роботи», — повідомив голова Космічної райадміністрації Запоріжжя Володимир Волобуєв.

Нічна атака «Шахедів»: влучання у хостел та ринок

Паралельно у місті прибирають наслідки нічних ударів безпілотниками. Близько першої години ночі російський «Шахед» влетів у другий поверх хостелу та забрав життя чоловіка. Ще шестеро людей там дістали поранення, будівля зазнала серйозних руйнувань.

Ще один безпілотник вдарив по території місцевого ринку, потрощивши ятки з продуктами.

Зранку у Запоріжжі знову лунали вибухи. Через російську атаку частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Наразі енергетики працюють над оперативним відновленням світла.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 19 СЕРПНЯ| 103 ГЕРОЇ ВДОМА! СКАНДАЛЬНА СПРАВА НАБУ! МАСШТАБНА ДТП!

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