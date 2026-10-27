Наслідки атаки РФ / © ТСН

Реклама

У Дніпрі рятують чотирьох найтяжчих постраждалих після удару по Синельниковому на Дніпропетровщині. Безпілотником ворог атакував середмістя надвечір суботи. Загинули четверо людей, ще 13 дістали поранення.

Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна поспілкувалася з тими, хто опинився в епіцентрі удару та дивом вижив.

Реклама

Історія Катерини: боротьба за життя після важкого поранення

Катерина лише сьогодні отямилася — кілька днів жінка була у комі. Їй боляче рухатися і навіть посміхатися, адже уламок російського «Шахеда» ледь не забрав її життя.

Реклама

Катерина, постраждала жителька Синельникового: «Був біль, шок… Я не зрозуміла, що в мене всередині уламок. Дуже сильно боліло, шок страшний».

Жінка працювала у крамниці в середмісті Синельникового. Щойно пролунав сигнал про загрозу, крамницю зачинили, і Катерина з колегами кинулася до укриття. Проте добігти вона не встигла.

Катерина, постраждала жителька Синельникового: «Я перебувала десь за два метри від вибуху, спускалася в підвал — і мені в сідницю влучило».

Від шаленого болю жінка знепритомніла. Останнє, що вона пам’ятає — незнайомого чоловіка, який кинувся на допомогу.

Реклама

Катерина, постраждала жителька Синельникового: «Якийсь чоловік мерщій мене до лікарні… А далі я не пам’ятаю. Дуже сильний біль був у животі, і прокинулася я вже тут».

Сергій Риженко, генеральний директор лікарні: «Вона вже на місці влучання втратила до 3 літрів крові й надходила до нас із великою крововтратою та дефіцитом».

Наслідки атаки на Синельникове та стан інших поранених

Безпілотником окупанти вдарили по середмістю Синельникового надвечір суботи. Ворожий удар розтрощив місцевий ринок, магазини, а поруч зайнялися багатоповерхівки. Усе навколо палало.

На сусідньому з Катериною ліжку лежить Ірина — вона теж потрапила під удар того дня і досі перебуває у тяжкому стані.

Реклама

Сергій Риженко, генеральний директор лікарні: «Вона тільки вийшла з коми, у дуже важкому стані. Їй прооперували голову, кишківник, але за її життя лікарі борються і зараз».

У медзакладі рятують ще двох поранених із Синельникового — вони також перебувають у тяжкому стані.

Сергій Риженко, генеральний директор лікарні: «Ще одна жінка, яка поступила — Оксана, їй 37 років. Вона має поранення голови, у неї зламані кістки черепа. Вона зараз в операційній, і лікарі-нейрохірурги проводять операцію».

Цей підлий удар по центру мирного міста забрав життя чотирьох людей. Троє загинули на місці, ще один чоловік помер у лікарні наступного дня. 13 людей дістали поранення, сімох із них і досі продовжують рятувати медики.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 27 ЖОВТНЯ! ДЕСЯТКИ ВЛУЧАНЬ! Моторошні кадри з Києва!

Новини партнерів