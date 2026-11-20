Наслідки атаки на Львів 20 листопада / © прес-служба ДСНС у Львівській області

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У Львові двоє людей загинули, щонайменше десятеро поранені. Місто витримало комбіновану атаку ракет і дронів. Зокрема, ворог поцілив по залізничній станції, пошкодив гуртожиток, житлові будинки та авто.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Марічка Кужик.

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Влучання у станцію «Скнилів» та стан госпіталізованих

Це залізнична станція «Скнилів». Зранку тут загинули двоє людей. Ворожий удар зруйнував касовий термінал — люди опинилися у пастці, звільняли їх рятувальники. Внаслідок атаки шпиталізували 10-х потерпілих.

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Дмитро Гелюта, медичний директор Першого медоб'єднання Львова: «Двоє з них із важкими комбінованими ураженнями внаслідок мінно-вибухової травми знаходяться у відділенні інтенсивної терапії, ще четверо пацієнтів госпіталізовані в соматичні відділення».

Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова: «Зруйновано одну зі станцій — „Скнилів“, це квиткова каса. Також у кількох районах міста є незначні руйнування. Це Лазаренка вулиця, Пулюя. Це Лисиничі. Також пошкоджені автомобілі».

Пошкоджений гуртожиток, уламки ракети та аварійні відключення світла

Розбиті також студентський гуртожиток і дитячий майданчик. На вулиці Пулюя виявили уламки ракети, в регіоні теж пошкоджені житлові будинки.

Від атаки постраждав й енергооб’єкт — у місті запровадили аварійні відключення світла. Воду у Львові подають до будинків, однак на верхніх поверхах, попереджають у мерії, можливий знижений тиск.

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Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова: «Тимчасово введені „Укренерго“ відключення, не курсує трамвай №3, також водопостачання переведено на генератори, щоб могли підкачувати воду».

Масштаби руйнувань на Львівщині після майже шестигодинної тривоги

Андрій Годик, заступник голови Львівської ОВА: «Локації, по яких відбувалися як прильоти, так і падіння уламків, доволі широкі — починаючи від Шептицького району, закінчуючи Стрийським районом. Уражені об’єкти енергетичної інфраструктури, падіння уламків у тому числі спостерігається в багатьох населених пунктах, у місті Львові. Як наслідок, пошкоджені житлові будинки — як приватні, так і багатоквартирні. Мова йде і про пошкодження майна громадян, зокрема транспортних засобів».

Повітряна тривога у Львові та області тривала майже шість годин. Мерія оцінює наслідки руйнувань, щоб допомогти людям із відновленням житла.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТРАМП видав ШОК-ЗАЯВУ! МОСТИ КИЄВА під АТАКОЮ | ТСН 17:00 20 листопада

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